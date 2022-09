Olli Jokisen yllättävä rooliehdotus sai Juhamatti Aaltosen hämilleen – "Ensin sanoin, että en varmasti ala!"

Omaa juttua

Jotain on muuttunut

Mikko Lieri / All Over Press

– Vuosi vuodelta joutuu yhä enemmän optimoimaan ja tutkimaan omaa kroppaa sen suhteen, että mitä tekee, missä tekee ja milloin tekee. Toistaiseksi kaikki on tuntunut varsin hyvältä. Mieli on hyvin virkeä, Aaltonen vakuuttelee.

Yllättäjän riveihin

– Se, mitä he tekivät viime vuonna, näkyy siellä. Mikkelissä on nälkää ja hyvä tekemisen meininki päällä. Vaatimustaso on korkealla. Siihen on syynsä, miksi he pärjäisivät niin hyvin viime vuonna, Aaltonen sanoo viittausten kera.