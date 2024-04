Huomasitko? Erikoinen lentäjähahmo vilkkuu SM-liigalähetyksissä – taustalta paljastuu entinen NHL-pelaaja: "Miten tämän nyt osaisi selittää..."

Piakkoin samainen hahmo vetelee jo tiputanssia sormet pystyssä. Pokka on koetuksella, kun tietää, että kuka on kyseessä.

”Hyvä, että saimme oikaistua asioita”

Vaikka Pelicans on tällä hetkellä kovassa paikassa SM-liigan finaalisarjassa (voitot 0–2 Tapparalle), on sen kausi ollut jo tähän mennessä sangen onnistunut. Pelicans ylsi toisena keväänä putkeen Liigan finaaleihin.

Tomi Natri /All Over Press

Tomi Natri /All Over Press

Onnistuneita värväyksiä

Laukkanen, 54, on toiminut Pelicansin urheilutoimenjohtajana kaudesta 2016–17 lähtien. Pelicans on tehnyt varsinkin viime vuosien aikana poikkeuksetta erittäin onnistuneita hankintoja.

– Kun teemme päätöksiä siitä, että haluamme tietyn pelaajan, emme tiedä vielä siinäkään vaiheessa, että onnistuuko hän. Noissa on aina monta kysymysmerkkiä edessä. Sopiiko pelityyliin, tykkääkö kaupungista, kulttuurista ja niin edelleen. Pyrimme tekemään taustatyöt niin hyvin kuin pystymme. Keskustelemme pelaajien kanssa, jotta he tiedostavat sen, mihin he ovat tulossa ja millainen organisaatio täällä on. Olemme mahdollisimman avoimia ja rehellisiä asioiden suhteen, Laukkanen taustoittaa pelaajien rekrytointiprosessia.