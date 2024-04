Kohuratkaisun tehnyt Pelicans kääri merkittävän rahapotin – "Kuin käsikirjoituksen mukaan"

Kun kiekkokausi lähestyy huipennustaan, on kiinnostus kotimaista SM-liigaa kohtaan kovaa. Kevään aikana esille nousee liuta mielenkiintoisia puheenaiheita, jotka puhuttavat ja jakavat mielipiteitä.

Yksi tämän kevään puheenaiheista on Pelicans. Tarkemmin ottaen Pelicansin pudotuspelien kotiotteluiden korkeat hinnat, sillä Pelicansin pudotuspeliliput ovat olleet merkittävästi muita SM-liigaseuroja tyyriimmät, mikä on kerännyt myös jonkin verran kritiikkiä osakseen sosiaalisessa mediassa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Pelicansin toimitusjohtaja Lauri Pöyhönen avasi MTV Urheilulle syitä kohahduttaneen hinnoittelun taustalla.

– No kyllä se ihan yksinkertainen on. Meillä on ylivoimaisesti SM-liigan pienin halli. Siihen, kun laitetaan erittäin kilpailukykyinen joukkue eli yhtä kuin kallis, niin kyllähän yhdistelmä on sellainen, että jostain markkinoilta pitää rahoitus tähän hommaan saada, Pöyhönen avaa.

Lahden Isku Areena vetää lehtereille maksimissaan 4 403 silmäparia. Puolivälieräjoukkueista vain Jukureiden kotihalliin mahtuu vähemmän katsojia (4 200). Muihin puolivälierissä pelanneisiin joukkueisiin ero on merkittävä. KalPan kotihalliin mahtuu 5 300 katsojaa. Helsingissä kapasiteetti on 8 200, Oulussa 6 050, Turussa 10 500 ja Nokia Arenalle mahtuu 12 700 silmäparia.

Kiekkokaukaloissa viime kausina vahvasti pärjännyt Pelicans kaipaa kipeästi isompaa areenaa.

– Tähän lääkkeenä on isommat toimitilat. Päijät-Hämeessä tuntuu olevan aprillipilaa, että voi lukea paikallisesta uutisaviisista, että on suunniteltu uutta monitoimiareenaa. Se on vähän surullista nähdä. Mielellään näkisimme infran kehittyvän ja sitä kautta pystyisimme tekemään liiketoimintaa paremmin. Lippujen hinnatkin olisivat varmasti ihan erilaisella tasolla, Pöyhönen sanoo.

Vaikka hinnat olivatkin kilpailijoihin nähden kalliit, saapui lahtelainen kiekkokansa sankoin joukoin seuraamaan Pelicansin otteita HIFK-sarjassa, sillä jokaisessa sarjan kotiottelussa oli yli 4 300 katsojaa.

Pelicans ja HIFK tarjosivat tasaisella ottelusarjallaan viihdettä koko rahan edestä. Pelicansin kannalta puolivälieräsarja ei olisi voinut mennä paremmin, sillä joukkue sai pelata neljä kotiottelua ja ratkaisupelistäkin irtosi komeasti paikka välieriin.

– Pakkohan se on sanoa, että sehän meni kuin käsikirjoituksen mukaan, vaikka sitä ei kukaan käsikirjoittanutkaan. Jos jotain asioita osuu, se tarkoittaa sitä, että siellä on tehty tosi paljon töitä taustalla. Siitä isot propsit organisaatiolle, joukkueelle, valmennukselle ja ennen kaikkea asiakkaille, jotka tämän homman lopulta rahoittavat. Asiakkaiden rahalla saatiin tuollainen draama ja trilleri aikaiseksi. Kiitos heille siitä, Pöyhönen kiittelee.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Neljän kotiottelun puolivälieräsarja toi Pelicansin kassaan kiitettävän lipunmyyntipotin.

– Kyllä se meille tosi iso ja merkityksellinen oli. Kun kautta lähdettiin pelaamaan, ilmoitimme tavoitteeksi Suomen mestaruuden. Sitähän me tässä tavoitellaan ja samaan aikaan, kun pelataan pudotuspelejä, pelataan tuloksesta jäällä ja myös talouden puolella, Pöyhönen kertoo.

– On ennen kaikkea äärimmäisen tärkeää, että pystymme myös varmistamaan jo nurkan takana odottavan seuraavan tilikauden eli kiekkokauden 2024-25. Kyllä me tosissamme ollaan menestymässä ja haluamme menestyä myös tulevaisuudessa. Se vaatii vahvaa taloutta ja kasvua.

Puolivälierissä joukkueet saavat lipputuotot täysin itselleen, mutta välierä- ja finaalivaiheen lipputulot jyvitetään kaikille pudotuspeleihin edenneille joukkueille. Vaikka lipputulot eivät enää välierissä kilisekään suoraan Pelicansin rahakirstuun, ei seura aio muuttaa hinnoittelupolitiikkaansa.

– Meillä on dynaaminen hinnoittelu käytössä eli se on kysynnän ja tarjonnan laki. Jos kysyntä pysyy matalana, lippujen hinnatkin pysyvät matalana. Niillä on suora korrelaatio keskenään, Pöyhönen avaa.

Pelicans aloitti keskiviikkona lipunmyyntinsä Kärpät-välieräsarjan ensimmäisiin kotiotteluihinsa. Perjantain avausotteluun halvimmat liput kustantavat tällä hetkellä 48,50 euroa, mutta tiistaina pelattavaan toiseen otteluun lippuja saa 43,50 eurosta alkaen.

Pöyhösen mukaan välierien lipunmyynti käynnistyi vilkkaasti.

– Kun kello 12 liput tulivat myyntiin, niin aika vauhdikkaasti ne lähtivät sieltä kaupaksi menemään. Päijät-Hämeessä kiekkoilmiö on aika kova tällä hetkellä. Tällä kaudella ne, joilla on ollut meidän kausikorttimme, niin kyllä se on todella hyvä arvokortti. Siinä on ollut vakiohinta myös pudotuspelilipulle.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Pöyhönen korostaa puheissaan, että Pelicans haluaa jatkossakin pärjätä urheilullisesti SM-liigassa. Koska seuran kotiareena on kilpailijoita pienempi, joutuu seura hakemaan taloudellista etua muualta.

Pelicans kuitenkin toivoo, että tulevaisuudessa Lahteen saataisiin modernimpi ja nykyistä isompi areena. Yksin seura ei kuitenkaan mahdollista areenaprojektia voi edistää.

– Kun tässä päijäthämäläisenä urheiluorganisaationa kokeilee taskuja, niin kyllä ne tyhjät on. Kyllä tässä pitäisi löytyä se kokoava voima meidän ympäriltämme. Ehkä katseeni kääntyy kaupungin ja instituutionaalisijoittajien ja muiden yhteisössä mukana olevien hartioille. Ei meillä enää tuollaisiin hankkeisiin resursseja riitä. Totta kai me olemme mukana siinä määrin, missä pystytään, Pöyhönen sanoo.