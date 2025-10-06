Tampereen Ilves on ollut SM-liigan alkukauden isoin pettymys. Se on ottanut 11 ottelustaan vain yhdeksän pistettä, minkä myötä sitä voi pitää kriisiseurana. Jo ennen kauden alkua Ilvekseen kohdistui isoja kysymysmerkkejä. Sitä kun pidettiin "muukalaislegioonana". MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi tekee asiaan liittyen kulissipaljastuksen.

Ilveksen peli oireili jo kauden alkuhetkillä ja piakkoin tulokset kääntyivät myös negatiiviseen suuntaan.

Ilves on hävinnyt edellisistä kuudesta ottelustaan viisi. Kaikista rajuin kyykähdys tapahtui perjantaina Tampereen Nokia Arenalla, kun tupsukorvat hävisivät Kärpille 2–7.

– Silloin kun kotipaine Nokia Arenalla kasvaa pahimmilleen, silloin se tekeminen on juuri tuon näköistä. Ilves oli niin kipsissä Kärppiä vastaan. He pelaavat yksilöinä, eivät joukkueena, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi näkee.

Kipsaus jatkui osaltaan myös lauantaina Raumalla, kun Ilves ei onnistunut tekemään yhtään maalia Lukon verkkoon (lopputulos 1–0).

– Turha tässä on veikkailla mitään, mutta on erittäin mielenkiintoista nähdä, että saako (Tommi) Niemelä korjattua Ilveksen kurssin oikeaan suuntaan, Kivi toteaa, viitaten Ilveksen nykyiseen päävalmentajaan.

– Tietysti tuolla materiaalilla oletetaan, siis huomio: oletetaan, että homma aukeaisi. Se ei selviä kuin vasta jouluun mennessä, Kivi puhuu tarkastelujaksosta, jonka keskellä Ilves on tällä hetkellä.

Juttu jatkuu kuvan alla.

Strategialinjaukset

Jo ennen kauden alkua moni hämmästeli Ilveksen kohdalla sitä, millaisia ratkaisuja sen pelaajarunkoon oli tehty. Ilveksen lähes kaikki avainpelaajat tulevat jostain muualta kuin Tampereelta.

Kysymysmerkit ovat kääntyneet siihen, että kuinka suurta "Ilves-sydäntä" nykyryhmässä on.

Tähän Kivi viittaa osaltaan siinä, kun hän Ilveksen "sooloilusta".

– Heillä on ollut nyt jatkuvalla syötöllä aika paljon ulkomaalaispelaajia riveissään. Silloin kun itse olin seurassa, niitä oli vain muutamia. He ovat nyt luottaneet tuohon kaavaan, kun he ovat ottaneet viimeisen viiden vuoden aikana eniten runkosarjapisteitä. Keväät ovat jääneet piippuun.

Kivi palaa aikaan, kun hän toimi itse Ilveksen päävalmentajana (2016–19).

– Ilveksen vuoteen 2027 asti ulottuva strategia on ollut se, että he haluavat pelata koko ajan mestaruudesta. No, he pelaavat. He haluavat myös onnistua CHL:stä. No, he pelaavat sitä koko ajan. Noiden lisäksi heidän tavoitteenaan on ollut houkutella huippulahjakkuuksia muualta, jotka kasvaisivat NHL:ään asti. Tuohon liittyen he eivät saaneet nyt ollenkaan NHL-korvauksia. (Matic) Török on tuossa joukkueessa käytännössä ainoastaan sellainen lahjakkuus, joka saattaa jonnekin mennä, Kivi aloittaa.

– Jos miettii seuran junioripuolta, niin he tekivät aikanaan sellaisen päätöksen, mistä olin jo silloin eri mieltä ja olen edelleen. He satsasivat silloin vuoden tai kahden ajan kovasti KooVeen toimintaan (pelasi silloin Mestistä, nyt konkurssissa) ja A-juniorit jäivät ihan... He (seuran A-juniorit eli nykyisin U20-pelaajat) ovat olleet kuuden vuoden ajan ihan oman sarjansa hännillä.

Kivi viittaa siis siihen, miten Ilves panosti omien junioreidensa sijaan muun muassa Mestis-seuran tukemiseen. Kivi näkee, että seuran panostuslinja ei ole muuttunut sen enempää myöskään noiden aikojen jälkeen.

– Uskon, että tämä nykyinen tilanne aiheuttaa sen, että he ainakin puntaroivat tuota asiaa uusiksi, Kivi toteaa.