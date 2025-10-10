Ilves on vuorannut useina kausina SM-liigajoukkueensa runsaalla ulkomaalaisedustuksella. MTV Urheilun toimituspäällikkö Teemu Niikko ja jääkiekkoasiantuntija Karri Kivi kävivät aiheesta kriittistä keskustelua Liigaviikossa.

Ilveksen edellinen, 16:s jääkiekon miesten Suomen mestaruus on kaukaa vuodelta 1985, vaikka tamperelaiset ovat saaneet viime kausina jalkeille kovia nippuja. Pronssia on tullut 2022, 2023 ja 2025, mutta ei tällä vuosikymmenellä enempää.

– He tietävät itsekin, että henkisesti on jäänyt vajaaksi. Heillä on ollut joukkueita, pronssijoukkueet olisivat voineet joka vuosi sen mestaruuden voittaa. Ei ole ihan kestänyt kantti finaaliin asti, Karri Kivi sanoi.

Hän huomioi, että runkosarjassa Ilves on kerännyt 2020-luvulla SM-liigassa jopa eniten pisteitä. Tämän kauden alussa siinäkään ei ole kuitenkaan hyvältä näyttänyt. Tommi Niemelän luotsaama Ilves taapertaa Helsingin IFK:n kanssa sarjan hännillä yhdeksällä pisteellä per joukkue.

Ilveksellä on Kiven papereissa hyviä yksilöitä mutta myös yksilöpelaamista. Tamperelaisjoukkuetta takavuosina valmentanut Kivi uskoo, että finaaleista ulkopuolelle jääminen on saanut aikaan hienoista ulospuhallustakin.

"Kuulostaa tosi erikoiselta puheelta"

Kissana pöydälle nousee Ilveksen pelaajapolitiikka. Teemu Niikko huomautti, että esimerkiksi Ilves-kasvatit ja veljekset Jesper ja Julius Mattila kiekkoilevat paikallisvastus Tapparassa samaan aikaan kun tupsukorvien riveissä on 12 ulkomaalaispelaajaa.

– Osa ei ole ainakaan toistaiseksi ole näyttänyt erityisen kovilta vahvistuksilta, Niikko lisäsi.

Tämä herättää kysymyksen, onko "ulkkareita" riveissä liikaakin.

Ilveksen urheilujohtaja Timo Koskela kertoi MTV Urheilulle, ettei seura tarjonnut mestari-KalPasta Tapparaan täksi kaudeksi siirtyneelle Jesper Mattilalle edes sopimusta.

– Hän oli käytännössä varsinkin keväällä koko sarjan paras puolustaja. Tiedettiin jo ennen sitä EHT-tason puolustajaksi. Oma kasvatti, sellainen pelaaja, jonka varaan voisi esimerkiksi puolustusta rakentaa, joka voisi olla markkinoinnillisestikin hyödyllinen, Niikko listasi.

– Koskelan mukaan on ihan turhaa ajanhukkaa tarjota väkisin sopimusta, jos molemmat osapuolet tietävät, ettei se tule menemään maaliin. Minun mielestäni tämä kuulostaa tosi erikoiselta puheelta.

"Kunhan me saadaan se eka mestaruus"

Kivi tuumi, että ulkomaalaispelaajalinja menee Ilveksen vuoteen 2027 ulottuvan strategian mukaan: seura kokee, että paras tapa kilpailla kauan odotetusta mestaruudesta on tehdä joukkueesta ulkomaalaisedustuksella vahvempi.

– Heillä on ulkkareita ollut viisi vuotta +11. On seuran päätös, että sillä pystytään kaventamaan eroa joukkueisiin, jotka käyttävät enemmän rahaa pelaajiin.

Niikko kysyi, mitä siinä häviää, jos Mattilan kaltaiselle hyvälle omalle kasvatille tarjoaa sopimusta. Kivikin ihmetteli tätä ja sanoi, että linjaus on kieltämättä erikoinen. Hän soisi enemmän 2000-luvulla syntyneitä "omia poikia" Ilveksen SM-liigakokoonpanoon.

– Jotenkin toivoisi junioripuolelta, että ainakin yksi tai joskus kaksi per kausi tulisi jollain lailla haistelemaan, vaikka niitä ulkomaalaisia on aika paljon.

Kivi nosti esiin, että Ilves on toki menestynyt runsaalla ulkomaalaisedustuksella paremmin kuin edeltävinä vuosina, jolloin seurassa näki enemmän omia miehiä.

Hän avasi keskustelleensa koko ikänsä Ilvestä kannattaneiden kovan luokan fanien kanssa muutamien vuosien aikana ja saaneensa heiltä yhtenevän vastauksen ulkomaalaisdebattiin.

– "Ulkkarit eivät haittaa, vaikka heitä on kuinka paljon, kunhan me saadaan se eka mestaruus." Kaikki ovat näin sanoneet, mutta "sen jälkeen me haluttaisiin vähän omiakin poikia".

Ylälaidan videolla tarrataan kiinni myös Ilveksen yhdysvaltalaishyökkääjä Lukas Svejkovskyn kommentteihin. Liigaviikon tuoreimman jakson näet kokonaisuudessaan MTV Katsomosta!