Jääkiekon SM-liigassa Helsingin IFK on tällä hetkellä koko sarjan hännillä. Se on ottanut alkukauden kymmenestä ottelustaan vain yhdeksän pistettä. HIFK:n kohdalla ongelma on se, että parempaa on vaikea odottaa.

HIFK ajautui jo alkukaudesta neljän ottelun mittaiseen tappioputkeen. Kahden perättäisen voiton jälkeen se on hävinnyt taas kolme ottelua putkeen.

Iso taustasyy tappioille tulee sen nykytilanteesta. HIFK kärsii aivan järkyttävästä poissaoloaallosta.

Tätä kautta on esitettävä kysymys:

Pitääkö HIFK:n kohdalla vain hyväksyä se, että nyt menee heikosti, kun kaikki ovat sivussa?

– Niin, MTV Urheilun asiantuntija Karri Kivi kavahtaa, hiljentyen pitkäksi aikaa.

– Tarvittaisiin isoja muutoksia, että tuolta pystyisi nousemaan. Nyt heidän poissaolijoidensa lista alkaa olla kovempi kuin pelaavien lista. Sen lisäksi heillä on isoja pelillisiä ongelmia, Kivi mainitsee.

Jo ennen viime viikonlopun JYP- ja KalPa-otteluita HIFK:n kokoonpanosta olivat sivussa muun muassa Iiro Pakarinen, Petteri Lindbohm, Ilari Melart, Otto Somppi, Sebastian Repo ja maalivahti Paavo Kohonen. Kaiken kukkuraksi joukkueen ykköshyökkääjä Jori Lehterä jätti perjantain JYP-ottelun ja joukkueen avainpuolustaja Tony Sund jätti lauantain KalPa-ottelun kesken.

HIFK:lla haaste on se, että se ei meinaa saada yhteisiä kokemuksia ja harjoittelukertoja kasaan miehistönsä kanssa.

– Valmentajana yrittää välttää loppuun asti sitä, ettei tuollaiseen tilanteeseen joutuisi. Koska sitten kun on tuollaisessa tilanteessa, missä esimerkiksi Ilves ja HIFK ovat, se on tosi vaikea saada kurssia käännetyksi. Todella vaikeaa. Ilveksellä tietysti auttaa vähän se, kun heillä on pikkuisen parempia pelaajia. Sitä kautta suunnan kääntäminen on vähän helpompaa, Kivi pyörittelee.

Kivi viittaa Ilvekseen, joka on HIFK:n tapaan sarjan hännillä. Ilves on ottanut 11 ottelustaan vain yhdeksän pistettä.

HIFK:n kohdalla ennusmerkit ovat olleet jo tovin ajan läsnä.

– Jääkiekossa iso juttu on se, että mihin suuntaan kierre lähtee. Jukurit on toisen suunnan suhteen oiva esimerkki. Tuossa kierrehommassa piilee se jääkiekon magiikka. HIFK:ssa on näkynyt jo jonkin aikaa se, että he ovat varmaan noissa asemissa tässä vaiheessa kautta, Kivi miettii.

HIFK:n pelit jatkuvat tulevana viikonloppuna juuri Ilvestä vastaan, kun joukkueet kohtaavat perjantaina Tampereen Nokia Arenalla ja lauantaina Helsingin vanhassa jäähallissa.