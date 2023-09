Seurapomo haluaa muutoksen SM-liigassa vallitsevaan kulttuuriin – "Täysin arvoton keskustelu"

Tampereen Ilves on noussut SM-liigan pohjamudista pikavauhtia kärkikahinoihin. Ilves päätti kaksi edellistä SM-liiga-kautta pronssimitalijuhliin, ja tulevan kauden joukkue on vahvistunut entisestään.

Lähtijöitä on korvattu laatupelaajilla. Tampereelle ovat siirtyneet esimerkiksi hyökkääjät Oula Palve, Petr Kodytek, Simon Stransky ja Ville Meskanen sekä puolustajat Niklas Friman ja Arttu Pelli .

– Se on tietysti aina jatkumoa. Joukkuetta pyritään rakentamaan niin, että ihan alusta ei joutuisi ikinä lähtemään seuraavaa kautta tekemään. Meillä on prosessi, joka jatkuu. Emme halua projekteja, vaan noudatamme urheilustrategiaamme ja prosessiamme, joihin uskomme. Kiistatta on ollut vaihtuvuutta, mutta olen hyvillä mielin. Uskotaan, että olemme kilpailussa mukana, Koskela sanoo.