Helsingin Sanomien mukaan Teboilin asemille ei ole enää tulossa uusia polttoainelasteja.
Kriisiytynyt polttoaineketju Teboil on alkanut ajaa alas toimintojaan, kertoo Helsingin Sanomat. Ketjun asemille ei tällä haavaa ole tulossa uusia polttoainelasteja.
Teboilin markkinointi- ja viestintäjohtaja Toni Flyckt viestitti lehdelle, että tietyt polttoainelaadut ovat jo loppuneet joillakin asemilla.
Teboilin tilanne mutkistui entisestään kun ilmeni, että öljykauppaa käyvä Gunvor-yhtiö peruu ostotarjouksensa Teboilin venäläisen emoyhtiö Lukoilin ulkomaantoiminnoista, joihin myös Teboil kuuluu.