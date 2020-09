Seksityötä tekevä Juhani tietää, että naisetkin ostavat seksiä: "Toiset haluavat puhua ja olla lähellä, toiset taas kunnolla selkään kaksi tuntia putkeen"

Tamperelaisen omakotitalon alakerrassa on pelkistetty huone. Punaisilla petivaatteilla päällystetty sänky voisi kuulua kenen tahansa makuuhuoneeseen. Sängyllä istuu kauluspaitaan ja farkkuihin sonnustautunut tarkasti sanansa asetteleva mies. Seksityöstä kun saa revittyä niin helposti otsikoita.

Mies on Juhani seksityötä sivutoimenaan tekevä keski-ikää lähestyvä mies. Hän esiintyy artikkelissa samalla nimellä kuin hänet tunnetaan alalla. Se ei kuitenkaan ole hänen oikea nimensä.

Työhuoneen seinällä riippuu kettinkiä, keppejä ja piiskoja. Suurin osa välineistä on peräisin rautakaupasta. Uusin ostos on yli metrin mittainen sikojen paimentamiseen tarkoitettu sähköpiiska.

Seksin ostaminen on tabu

Seuralainen, avec, rattopoika, mieshuora ja maksullinen mies. Näillä sanoilla Juhani esittelee itsensä seksityötä käsittelevässä blogissaan. Monelle huora-sana särähtää korvaan, mutta Juhani ei ole herkkä siitä, millä nimellä häntä kutsutaan. Hän on kasvattanut paksun nahan.

Palveluvalikoimasta löytyy muun muassa seksi- ja seurapalveluja sekä seksuaalineuvontaa. Asiakas ostaa aikaa, jonka hän käyttää, miten haluaa – Juhanin sallimissa rajoissa. Tunti miehen seurassa maksaa 250 euroa. Jos toiveena on pelkkää seksuaalineuvontaa, hinta on huokeampi.

Naisten käyttämistä seksipalveluista ei juuri puhuta. Juhani kuitenkin tietää kokemuksesta, että myös naiset ostavat seksipalveluja. Kun hän pyynnöstäni luo stereotyyppisen kuvan asiakkaastaan, miehen kulmat menevät hetkeksi kurttuun. Laajasta skaalasta on vaikea puristaa yhtenäistä muottia.

– Keski-ikäinen, työssäkäyvä, koulutettu ja itsenäinen nainen. Poikkeuksia on kuitenkin enemmän kuin tähän muottiin sopivia.

Puhumista ja kivun tuottamista

Koska suurin osa alalla olevista toimii yksin ja salassa, on hankala arvioida, kuinka paljon Suomessa on seksityötä tekeviä. Usein viitataan Anna Kontulan vuonna 2005 julkaistuun tutkimukseen , jossa arvioidaan seksityöntekijöiden määrän olevan noin 8 000.

Seksityötä pidetään enemmän naisten ammattina, ja totta onkin, että miesten osuuden on arvioitu olevan ainoastaan kymmenesosa kaikista seksityöntekijöistä. Todennäköisesti alalla olevien miesten määrä on kuitenkin arvioitua suurempi, sillä juuri miehet työskentelevät usein yksin ilman tukiverkostoa.

Yleensä seksiä myyvät miehet tarjoavat palveluita toisille miehille. Juhanin työhuoneessa sen sijaan vierailee enimmäkseen naisia, joskin miehiäkin löytyy asiakkaista. Tarpeita on yhtä monia mitä asiakkaitakin.

BDSM-sessioita varten Juhani on hankkinut paljon työvälineitä. Oikealla oleva sähköpiiska on kehitetty karjan ajamiseen.

– Osalla on sellaisia pyyntöjä, joita kovin moni ei voi toteuttaa. Voi olla tarve tutustua turvallisesti omiin mieltymyksiin esimerkiksi kivun suhteen, eikä ole löytänyt tarpeeksi luotettavaa kumppania.

Naulakkoon ripustetut työvälineet on hankittu erityisesti BDSM-sessioita silmällä pitäen. Amatöörin silmään välineistö näyttää todella kivuliaalta.

– Yksi rajoistani on se, että asiakkaalle ei saa jäädä pysyvää vammaa tai sellaisia jälkiä, joita hän ei ole halunnut.

Ensimmäinen asiakas kahdessa viikossa

Nahkan ja sähkön vastapainoksi moni hakee Juhanin makuuhuoneesta herkkyyttä ja lämpöä. Juhani vahvistaa seksityöläisten usein kertoman monien korvaan urbaanilta legendalta kuulostavan väittämän: seksityö on enemmän puhumista kuin panemista . Tämän tiedon varjolla ei yllätä, että Juhani kouluttautuu seksuaalineuvojaksi.

– Läsnäolon tarve on se asia, mikä yhdistää kaikkia asiakkaita. Se, että joku kiinnittää huomiota juuri heihin. Tänne tulevat ovat usein todella auki. Siinä näkee syvemmälle kuin sen kiiltokuvan, joka käy hakemassa lapsia tarhasta kiireessä.

Juhani on ollut alalla jo jonkun aikaa, ja nyt hänellä on jo useampia vakioasiakkaita. Asiakkaat eivät kuitenkaan ole löytäneet Juhanin palveluita ilman työtä. Ensimmäinen asiakas otti yhteyttä tutun kautta pari viikkoa sen jälkeen kuin Juhani oli päättänyt kokeilla seksityötä. Hän pitää itseään onnekkaana, kun ensimmäinen asiakassuhde syntyi niin nopeasti.

– Uusille naisille on heti valmiina asiakaskunta, mutta toisaalta he saavat sähköpostiinsa myös paljon asiattomia yhteydenottoja.

– On tärkeää antaa asiakkaille lupa olla oma itsensä. Ihmiset kaipaavat todella paljon läsnäoloa ja luottamusta.

”Ei minulla ole sielua myynnissä”

Juhanin lapsuudesta on turha hakea syytä seksityöhön ajautumiselle. Hänen historiastaan ei löydy lapsuudessa koettua suurta traumaa tai rahapulaa, jolla voisi selittää ”päähänpiston”. Juhani on korkeasti koulutettu ja hänellä on koulutustaan vastaavassa päivätyössä.