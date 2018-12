Seksikaupasta paljastui kummallisia yksityiskohtia, joita järjestökin ihmettelee: "Miten tätä ammattia oikein pitäisi käytännössä harjoittaa?"

– Kaikki seksityöhön liittyvät lainsäädännölliset esteet on poistettava, toteaa säätiön toiminnanjohtaja Tommi Paalanen.

Kiellot eivät suojele hyväksikäytöltä

Seksin ostaminen ja myyminen on Suomessa laillista, kunhan myyjä on täysi-ikäinen, eikä ihmiskaupan uhri. Paalanen pitääkin ristiriitaisena, että samaan aikaan seksityötä vaikeutetaan. Nykyisellään seksityöntekijöiden haasteena on, että laki rajoittaa heitä vuokraamasta tiloja tai käyttämästä välitys- tai markkinointipalveluita.