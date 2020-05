Milla lataa rohkeita alastonkuvia nettiin maksua vastaan – yllättyi törkypalautteesta: "Välillä tulee sellainen olo, että olenko ihan turha ihminen"

Kaksi kuukautta sitten, kun koronakriisi pysäyttää Suomen, Milla istuu kotonaan ja pohtii lataisiko ensimmäisen alastoman omakuvansa nettiin. Hän on ollut aina kiinnostunut aikuisviihdealasta, mutta seuraukset pelottavat. Kuvat olisivat ikuisesti netissä, eikä palautteestakaan voisi tietää.

Milla päättää painaa enter-painiketta ja lataa kuvansa OnlyFans-sivustolle.

"Alastomuudessa ei ole mitään hävettävää"

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Milla on julkaissut itsestään rohkeita kuvia sosiaaliseen mediaan jo ennen sivustolle liittymistä. Ajatus paljastavien kuvien lataamisesta kansainväliselle sivustolle tuli Millan ystävältä.

– Sosiaalisissa mediassa, kuten Instagramissa, ihmiset julkaisevat paljon paljastavia kuvia. Joten jos haluaa joidenkin maksavan kuvista, ei enää riitä seksikkäät alusvaatteet.

OnlyFans-sivustolla seuraajat pääsevät katsomaan materiaalia kuukausimaksua vastaan. Neljä vuotta sitten perustetulla sivustolla on maailmanlaajuisesti miljoonia käyttäjiä, ja se on suosittu aikuisviihdealalla työskentelevien keskuudessa. Sivusto on lähiaikoina kasvattanut suosiotaan myös Suomessa.

Vaikka ensimmäisten kuvien lataaminen mietitytti, Milla ei juurikaan kipuile sen kanssa, että hänellä on sivustolla rohkeaakin materiaalia. Hän pitää alastomuutta luonnollisena asiana.

– En tietenkään kehota ketään menemään kadulle alasti, mutta ei alastomuudessa pitäisi olla mitään hävettävää.

Nykyään hän julkaisee tilillään myös videoita ja viestittelee tilaajien kanssa. Kuvaamiseen omalla kännykällä saattaa mennä useita tunteja päivässä.

– Osalla videoista keikistelen, mutta on siellä rajumpaakin materiaalia. Ihmiset tykkäävät sellaisesta enemmän.

Kiusaaminen räjähti alastomuuden myötä

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Milla on julkaissut kuvia sivustolla vasta muutaman kuukauden. Jo tänä aikana hän on kokenut arvostelua. Kiusaamista tapahtuu suurimmaksi osaksi netin anonyymissä keskustelufoorumissa Jodelissa. Loukkaavat kirjoittelut kuitenkin vähenivät, kun Milla alkoi selvittää asiaa.

– Estin tietyltä kaveriporukalta kaikki somekanavani, jotta he eivät näkisi postauksiani. Tämän jälkeen kirjoitukset minusta siellä vähenivät.

Erityisen pahalta Millasta tuntuu valheellisten tietojen levittäminen.

– Ihmiset alkavat uskoa valheellisiin asioihin ja lähtevät tämän jälkeen mukaan kiusaamiseen. Välillä tulee sellainen olo, että tykkääkö minusta enää kukaan. Olenko ihan turha ihminen?

Uuteen työhön liittyy myös toinen huono puoli. Milla on alkanut saada ahdistelevia viestejä ja törkykuvia sukupuolielimistä. Suurimmaksi osaksi Milla jättää vastaamatta epäasiallisiin viesteihin. Niinä kertoina, kun hän on vastannut, on viestin sisältö usein samanlainen.

– Yleensä kirjoitetaan, että näytän sellaiselta, jolta saa seksiä.

Milla tietää omat rajansa

Alastonkuvien julkaiseminen ei ole varsinaista seksityötä, mutta siihen liittyy samoja haasteita, mitä seksin myymiseen. Seksi- ja erotiikka-alan asiantuntijajärjestö Pro-tukipisteen palvelujohtaja Minna Huovisen mukaan moni seksityön ja aikuisviihteen parissa työskentelevä saattaa kokea leimaantuvansa, jos he kertovat työstään avoimesti. Vaikka ilmapiiri on vapautunut vuosien myötä, moni ei edelleenkään uskalla kertoa ammatistaan.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Sellaiset henkilöt, jotka julkaisevat itsestaan alastonkuvia voivat joutua samanlaisen stigman kohteeksi kuin seksityötä tekevät, mutta usein palveluntarjoajat erottavat itse aika tarkkaan, mihin kategoriaan haluavat itsensä määritellä.

Huovisen mukaan aikuisviihdealalle haluavan kannattaa miettiä omaa yksityisyyttään ja sitä millä tavoin on valmis tulemaan esille.

– Jos puhutaan niistä ihmisistä, jotka myyvät kuvia, niin varmasti sieltä voi tulla myös monenlaisia muitakin pyyntöjä. On tärkeää, että on itsekin valmis, ja miettinyt sitä, mihin itse asiassa on ryhtymässä.

Omien rajojen vetäminen onkin tärkeää aikuisviihdealalla työskentelevälle. Millan raja menee siinä, että hän ei tee sisältöä muiden ihmisten kanssa. Hän julkaisee kuvia ja videoita ainoastaan itsestään.

– Vaikka kuinka pyydettäisiin tai maksettaisiin, en halua ottaa muita ihmisiä mukaan sisältööni.

Kuvista saadut tulot ovat korona-ajan pelastus

Maailman suurimman pornosivuston, Pornhubin, tilastojen mukaan palvelujen kulutus on lisääntynyt huomattavasti korona-aikana. Myös suomalaiset käyttäjät ovat kasvattaneet keskivertokulutustaan.

Huovinen ei osaa arvioida sitä, onko moni suomalainen aloittanut tai palannut aikuisviihteen tai seksityön pariin korona-aikana.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Normaalisti ravintola-alalla työskentelevä Milla on ollut koronakriisin takia lomautettuna. Kuvien ottaminen ja lataaminen on ottanutkin yhä suuremman roolin Millan elämässä. Vaikka ajatus aikuisviihteeseen lähtemisestä alkoi jo ennen poikkeusaikaa, alastonkuvista saadut tulot ovat olleet hänelle pelastus.

– Suurimmat rahahuolet ovat tämän mukana huuhtoutuneet pois.

Milla mainostaa omaa sivustoaan sosiaalisen median kanavissa, mutta on tarkka siitä, etteivät kuvat ole liian paljastavia. Hän tietää tapauksia, missä sosiaalisen median tilejä on poistettu, kun käyttäjät ovat mainostaneet alastonkuviaan liian näyttävästi.

Aikuisviihdesivustot otollisia myös lapsipornolle

Seksialaan vaikuttavat monet eri lait, kuten seksuaalirikoslaki ja järjestyslaki. Huovisen mukaan täysi-ikäisenä omien kuvien tai videoiden myynti ei ole kriminalisoitua toimintaa. Myöskään seksin myyminen ei ole rangaistavaa Suomessa.

Seksipalveluiden markkinointi ja mainostaminen sen sijaan ovat pääsääntöisesti kiellettyjä. Tätä saattaa tapahtua myös niillä sivustoilla, joissa alastonkuvia julkaistaan. Usein aikuisviihdettä tarjoavat sivustot toimivat sellaisissa maissa, joissa lainsäädäntö ei ole Suomen kanssa samanlainen.

Pelastakaa Lapset ry:n asiantuntija Pauliina Sillfors muistuttaa, että alastonkuvia tarjoileville sivustoille voi päätyä myös lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuva- tai videomateriaalia. Pornografinen materiaali on kiellettyä alle 18-vuotiailta ja sen näyttäminen lapselle täyttää lapseen kohdistuvan seksuaalirikoksen tunnusmerkistön. Sillfors haluaa muistuttaa aikuisten vastuusta huolehtia sivustojen ja sovellusten ikärajojen noudattamisesta.

– Alaikäiset näkevät digiarjessaan valitettavan usein heidän kehitykselleen sopimatonta sisältöä. Internetin seksualisoitunut kuvamaailma voi antaa varsin vääristyneen mallin siitä, millaisia kuvia nettiin ja sosiaaliseen mediaan kannattaa laittaa.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Rohkeilla kuvilla on myös seuraukset

Millalla on tarkoituksena jatkaa eroottisten sisältöjen julkaisemista ja rahoittaa sillä tavoin elämäänsä.

– Aion tehdä muitakin töitä ja kouluttautua, mutta jatkaa silti tämän parissa.

Milla muistuttaa samanlaista uraa harkitsevia ihmisiä pohtimaan, ovatko he itse valmiita niihin seurauksiin, joita rohkeiden kuvien lataaminen nettiin saattaa tuoda. Huovinen on samaa mieltä Millan kanssa.