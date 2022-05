Introvertti mies ja selkävaivoihin piiskaa haluava nainen – uutuuskirja paljastaa, ketkä ostavat seksiä Suomessa

"Kaikki" ostavat

Joka kahdeksas suomalainen mies on joskus elämänsä aikana ostanut seksiä, kertoo vuonna 2015 tehty Finsex-tutkimus. Naisista seksiä on ostanut 0,3 prosenttia.

On kuitenkin harhaluulo kuvitella, että seksiä ostavat ainoastaan heteromiehet. Asiakaskunta on laaja ja ostajien joukossa on myös naisia, muunsukupuolisia ja transihmisiä. Yksi merkittävä asiakasryhmä on homo- ja biseksuaalit miehet.