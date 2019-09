"Tavallinen espoolaishuora" Tiia sai yllättävän oivalluksen asiakkaistaan ja teki uuden aluevaltauksen: "Paljon enemmän puhumista kuin panemista"

Mustaa nahkaa ja kettinkiä. Seksikeinu riippuu espoolaisen omakotitalon makuuhuoneen katosta.



– Täällä on paljon punaista, koska rakastan sitä ja se on niin kornia, Forsström naurahtaa.



Nahkaiset piiskat on kiinnitetty seinälle kauniiseen riviin.



– Kaikki haluaa aina kuvata näitä, Forsström osoittaa nahkapiiskoja.



Forsströmin mukaan piiskojen korostaminen antaa kuitenkin väärän kuvan seksityöstä.



Vaikka "tavalliseksi keski-ikäiseksi espoolaishuoraksi" itseään kuvailleen Forsströmin työhuoneen esineistöä leimaa vahva fyysisyys, on seksiä myyvän naisen asiakastapaamisissa usein kyse myös henkisestä kohtaamisesta.



Mainos

Mainos

Totuus työstä selvisi jo ensimmäisillä kerroilla

Forsström oli unelmoinut seksityöstä jo pitkään ennen sen aloittamista. Hän kuitenkin koki olevansa vääränlainen, "täysin epäsopiva" tehtävään.



– Teininä ajattelin seksityöläiset todella upeiksi. Mulla taas oli pömppövatsa ja liian pienet tissit. Ajattelin, että on mahdotonta, että joku pitäisi mua seksuaalisesti viehättävänä.



Kun Forsström aloitti seksin myymisen miehensä kanssa noin neljä vuotta sitten, ei hänellä ollut hajuakaan, mistä on kyse. Hän ei osannut arvata, mitä työn arki todellisuudessa on.



Nyt Forsström kuvailee työtään pilke silmäkulmassa samalla kun asettelee punaisia kuivuneita froteepyyhkeitä kaappiin.



– Lähinnä tämä on pyykkäämistä, pyykkäämistä ja vielä kerran pyykkäämistä.

Jo ensimmäisillä kerroilla Forsströmille selvisi uusi ja melkoisen hallitseva puoli seksityöstä.



– En ollut koskaan ajatellut, miten paljon enemmän tämä on puhumista kuin panemista.



"Tärkeää on tulla nähdyksi"



Kesäkuussa Forsström valmistuikin seksuaaliterapeutiksi. Hän tarjoaa myös ammatillista keskustelutukea ilman fyysistä kontaktia.