Raskasta kaksoiselämää elävä Minttu haluaa, ettei kenenkään pitäisi hävetä seksityötä ja kertoo, mihin viisi vuotta sitten heitetty vitsi on johtanut: "Äidin mukaan on tärkeintä, että olen onnellinen"

Punavalkoraidallinen paita, pitkä vaalea tukka ja mustat farkut. Helsinkiläinen Minttu istuu kahvilan nurkkapöydässä. Hän ottaa minut vastaan hymyillen. Tarkkaa ikää hän ei kerro, mutta paljastaa, että se liikkuu kahdenkymmenen ja kolmenkymmenen välissä.



Kun kysyn, kuinka Minttu päätyi seksityöntekijäksi, ei hän halua vastata ilman pohjustusta. Ei siksi, että hän häpeäisi, vaan siksi, että en vetäisi stereotyyppisiä johtopäätöksiä.



– Melkein aina ajatellaan, että taustalla olisi ollut joku ongelma tai seksuaalisesta hyväksikäyttöä. Se vie mahdollisuuden itse määrittää omaa tarinaa.



Mintun mukaan seksityöntekijät pakotetaan muiden toimesta tiettyyn, usein samankaltaiseen, muottiin. Yhteiskunta pitää heitä uhreina.



– Olen ihan tavallinen perustyyppi. Voisin lähtökohtaisesti olla kuka tahansa. Luultavasti jokainen tuntee jonkun seksityötä tekevän, vaikka ei tiedä sitä itse.



Kaikki alkoi vitsistä



Mintun perhe oli köyhä. Lapsena hiluja kaivettiin säästöpossun pohjilta, jotta olisi mahdollisuus ostaa vaniljatuutti. Se oli usein kuukauden kohokohta.



– Jos joku asia erottaa mut valtavirrasta, se on se, että olen ollut köyhä ja köyhyydestä on todella vaikea päästä pois. Olen elänyt valtaosan elämästäni köyhyysrajan alapuolelle.



Rahattomuus liittyy myös Mintun uran alkuun. Hän oli työttömänä, kun vitsaili ystävänsä kanssa siitä, pitäisikö alkaa myymään seksiä. Pian ystävä paljasti, että hän itse asiassa myy itse seksiä.



– Minulla ei ollut siitä aavistustakaan. Hän sanoi, että voisi auttaa, jos oikeasti haluaisin kokeilla alaa.



Minttu tarttui tarjoukseen. He opiskelivat yhdessä, miten alalla tulee toimia ja mistä ylipäätään saa asiakkaita.



Viisi vuotta seksiä takana

Asiakkaiden hankkiminen oli helppoa aluksi. Minttu kutsuu ilmiötä honeymoon phaseksi.



– On tosi paljon asiakkaita, joita kiinnostaa uudet tyypit. Sillä ei ole mitään väliä, minkä ikäinen tai näköinen olet, vaan tärkeää, että olet uusi kasvo.



Mintulla on riittänyt asiakkaita yleensä vuoden mittaisen kuherrusjakson jälkeenkin. Hän on myynyt seksiä viitisen vuotta sivubisneksenä.



Pääasiassa hän tarjoaa niin kutsuttua girlfriend experience -palvelua, johon kuuluu läheisyyttä, hellyyttä, suudelmia sekä joissakin tapauksessa suuseksiä tai penetraatiota. Palvelu vaihtelee 15 minuutin ja kahden tunnin välillä.



– Olen kokeillut kaikenlaista ja valinnut sieltä, että mikä sopii minulle parhaiten. Tärkeintä mulle on kiireettömyyden tuntu.



Minttu kertoo tekevänsä seksityötä intohimosta, vaikka on myös päiviä, kun töitä ei jaksaisi tehdä ollenkaan.



– Joskus se (työ) on tosi jees ja joskus ei. Tämä on kuitenkin sellainen työ, että ei voi vain raahautua paikalle. Eihän terapeuttikaan voi mennä vastaanotolle sanomaan, että ei jaksa.



Seksiä omassa kodissaan myyvä espoolainen Tiia Forsström puhuu avoimesti seksityöstä. Juttu jatkuu videon jälkeen...



"Muiden häpeä tarttuu muhun"



Lähipiiri tietää, että Minttu tekee seksityötä. He ovat hyväksyneet asian ja kannustavat häntä.



– Ystäväpiiri on hyväksynyt sen mitä teen. Äiti sanoo, että tärkeintä, että olen onnellinen.



Minttu ei halua kertoa sivutyöstään monille, koska kokee yhteiskunnan häpeävän seksityön tekijöitä.



– Se muiden häpeä tarttuu muhun. Teen jatkuvasti töitä sen eteen, että olisin ylpeä itsestäni.



Mintun mukaan yhteiskunnan langettama häpeä näkyy monella tasolla, mutta selvimmin sen kuulee ihmisten puheessa.



– Kun esimerkiksi sanotaan, että me myymme itseämme. Se on ihan valtavan esineellistävä kommentti. Me myydään palvelua. Eihän hierojakaan myy käsiään.



"Kaksoiselämä on raskasta"



Häpeän leima tai stigma, joksi seksityötä tekevät sitä kutsuvat, ei ole ainut syy, miksi Minttu ei halua puhua työstä omalla nimellään ja kasvoillaan.



– Jos kerron ammatistani esimerkiksi terveydenhuollon henkilölle, ja sitten se onkin ikuisesti jossain papereissa. Miten se sitten vaikuttaa, jos saisin lapsia jossain vaiheessa.



Tuntemuksiaan ja alan epäkohtia Minttu purkaa FTS Finlandissa, joka on seksityötä tekeville tarkoitettu verkosto. Verkostolle on tarkoitettu seksityön eri alojen tekijöille.



Verkostolla on myös oma foorumi. Siellä Minttu on kuullut kauhutarinoita siitä, kuinka seksityötä tekevien lapset on otettu erityistarkkailuun siksi, että vanhempi tekee seksityötä. Hän kertoo myös tapauksista, joissa seksityön tultua ilmi ovat naapurit tai perhe alkaneet häiriköidä.



– Tiedän ihan valtavan paljon tapauksia, joilla ei ole ollut läheskään yhtä hyvä tuuri kuin mulla. Ihmiset osaavat olla todella julmia toisilleen. Monet perheet ovat hajonneet ja se on se stigma, mikä siellä takana on ollut.



Vaikka Minttu haluaa tehdä seksityötä, hän kokee kaksoiselämän todella raskaaksi.



– Joudun joka päivä miettimään kenelle puhun. On ihmisiä, joiden yhteystiedot ovat levinneet ja sitten he ovat kadonneet. Mihin ne on menneet? Se on ihan henkisesti tosi kuormitettavaa.



Vesilasi rikkoi rajat



Minttua itseään ei ole ryöstetty, pahoinpidelty, eikä hänen rajojaan ole rikottu. Hän uskoo, että hyvien kokemusten takana on tarkasti määritellyt kirjalliset pelisäännöt.



Paperille kirjataan aloitusaika, paikka, kuinka kauan palvelu kestää, sekä sen hinta ja sisältö. Minttu pitää tärkeänä sitä, että rahastetaan ennen palvelun alkamista.



– Jos asiakas rikkoo rajoja, keskeytän hommat, eikä rahoja palauteta. Niin se on muissakin palveluissa.



Vaikka Mintun rajoja ei olekaan fyysisesti ylitetty, muistaa hän tapauksen, jossa hänen yksityisyyden rajaa rikottiin.



– Mulla oli kerran asiakas, joka meni keittiön kaapista ottamaan kupin ja otti vettä. Se häiritsi, sillä hän ei kysynyt, saako mennä keittiööni. Jotkut asiakkaat taas voivat taas tonkia sosiaalista mediaa, että löytäisivät minut. Sekään ei ole ok.



Seksityö on muokannut paljon sitä, mitä Minttu ajattelee siitä, mihin ihmisillä on oikeus.



– Se on paradoksaalista, mutta tämä työ on vahvistanut mun itsemääräämisoikeutta, eikä vienyt sitä niin kuin usein ajatellaan. Osaan määritellä paremmin, mitä mulle saa ja mitä ei saa tehdä.



Kuinka erottaa paritus seksityöstä?



Onko Mintun asiakas sitten se keski-ikäinen naimisissa oleva perheen isä? Joskus voi olla, mutta yleensä ei.



Asiakaskunta vaihtelee, usein sen mukaan, mihin Minttu on ottanut kantaa sosiaalisessa mediassa. Hän nimittäin tykkää ottaa kantaa.



– Jos olen puhunut esimerkiksi vammaisten oikeuksista, niin siitä seuraa se, että yhä useammat vammaiset ottavat yhteyttä.



Mintun mukaan paras asia seksityössä on juuri asiakkaat.



– Kun tapaan asiakkaan, siitä hetkestä tykkään ihan valtavan paljon. Kaikki muu on jotenkin tosi stressaavaa ja siihen menee hirveästi energiaa. Meillä kun ei ole samanlaisia oikeuksia kuin muilla. Se mietityttää ja tekee siitä raskaampaa kuin voisi olla.



Kaikella muulla raskaalla Minttu tarkoittaa muun muassa lakeja, jotka tekevät seksityön tekemisestä hankalaa. Suomessa seksin myyminen ja ostaminen on laillista. Sen sijaan parittaminen, jossa joku muu hyötyy toisen harjoittaman prostituution avulla, on rikos.



Mintun mukaan tämänhetkinen parituslaki ulottaa kouransa myös lailliseen seksityöhön. Se hankaloittaa markkinointia, työturvallisuutta, asiakkaiden kontaktointia ja tilojen vuokraamista.



– Parituslaki estää sen, että kukaan ei voi antaa mun yhteistietoja, enkä voi palkata assistenttia, sillä häntä voitaisiin epäillä parituksesta. Se parituslaki, mitä saa ja ei saa tehdä, pelottaa monia.



Seksipalvelujen ostaminen parituksen kohteelta ja ihmiskaupan uhrilta on laitonta.

Mintun mukaan asiakkaan voi olla hankala tunnistaa laillinen seksityö parituksen uhrin palveluista.



– Työoloista voi tunnistaa tai sitten, jos henkilö ei ole sama, joka on ollut puhelimessa. Se on tosi vaikeaa bongata. Miten hassulta se kuulostaakin, asiakas voi aina kysyä. Toki ei se välttämättä kysymälläkään selviä.



Seksityö ei sovi kaikille



Ruotsissa seksin ostaminen on ollut täysin kiellettyä vuodesta 1999. Monet haluaisivat samaa myös Suomeen. Se tarkoittaisi sitä, että Mintun työstä tulisi vaarallisempaa monestakin syystä.



– Suuttuisin, jos ostaminen kiellettäisiin. Seksiä myydään joka tapauksessa, joten eikö olisi järkevintä tehdä sitä mahdollisimman fiksusti ja turvallisesti niin, että tarjotaan resurssit siihen. Tämän keskustelu oston kriminalisoinnista monesti unohtaa.



– Meidän seksityötä tekevien hiljentäminen ei ole ainoastaan meidän hiljentämistä, vaan kaikkien muidenkin hiljentämistä ja vallankäyttöä taholta, jota asia ei oikeasti koske.



Minttu ei aiokaan lähteä alalta vielä. Ei sille tällä hetkellä ole mitään syytä, vaikka kaksoiselämä onkin rankkaa. Minttu kuitenkin painottaa, että kaikille työ ei sovi.

– Olen sellainen romantikko-runotyttö, että tämä työ on oikeasti kasvattanut mua hyvällä tavalla. Kyllä mä ymmärrän, että ei tämä sovi kaikille, mutta mulle tämä on ollut opettavaista.