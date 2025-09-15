Kaksi pietarilaista seksityöntekijää kertoo, miten sota on muuttanut alaa vain kolmessa vuodessa huonompaan suuntaan.

– Leikkaan [ukrainalaisten] päitä, luuletko etten leikkaisi sinunkin? kertoo seksityöläinen asiakkaan huutaneen hänelle.

Seksityöntekijät Veronika ja Natalia (nimet muutettu) kertovat pietarilaiselle Bumaga -lehdelle, että nykyään suuri osa heidän asiakkaistaan on Ukrainasta palanneita sotilaita. Lehden tekemästä haastattelusta on uutisoinut myös riippumaton venäläismedia Meduza.

Asiakkaat ovat muuttuneet entistä väkivaltaisemmiksi, mikä aiheuttaa työntekijöiden parissa pelkoa.

Entiset sotilaat korostuvat asiakaskunnassa

Seitsemän vuotta seksityöläisenä toiminut noin 35-vuotias Veronika kertoo, että jokin aika sitten jopa joka toinen asiakas oli Ukrainan sodan veteraani, eli svoshnik, kuten heitä kadulla kutsutaan.

– Viime syyskuussa eräs sotilas saapui ilman käsiä tai jalkoja. Hän tuhlasi kolme miljoonaa ruplaa [yli 30 000 euroa] ja lainasi minulta rahaa ostaakseen lipun kotiin Volgogradiin. Mutta viime aikoina svoshnikkien osuus asiakkaistamme on jostain syystä laskenut.

Svoshnikeilla on ruma maine seksityöläisten keskuudessa. Veronikan mukaan he käyttäytyivät huonosti, pröystäilevät olevansa sotasankareita ja käyttävät runsaasti alkoholia ja huumeita.

– Luultavasti he yrittävät unohtaa [sodan], mutta ei se auta – se vain pahentaa asioita. He juovat tai vetävät nenään liikaa, ja menettävät täysin järkensä. Kaikilla heistä on nykyään jotain psykologisia ongelmia.

Väkivaltainen käytös leimahtaa hetkessä

Suurin ongelma svoshnikeissa on heidän väkivaltainen, arvaamaton käytöksensä.

Veronika kertoo pään leikkaamisella uhkailleesta sotilaasta sekä toisesta miehestä, joka jahtasi seksityöntekijöitä puukon kanssa. Hän uhkasi tappaa yhden tytöistä.

– Onneksi hän onnistui pakenemaan. Minulla ei ollut kerran yhtä hyvä tuuri – svoshnik tarttui minua hiuksista ja repi päänahkaani. Tarvitsin tikkejä.

– Kukaan ei tykkää ottaa keikkoja svoshnikeilta – sana heidän käytöksestään on levinnyt ja suurin osa tytöistä pelkää heitä. Et koskaan tiedä, millaisia he ovat, ovatko he järjissään tai mitä he tekevät.

Myös vuosia seksityötä tehnyt Natalia kertoo kohdanneensa väkivaltaa työssä. Hänen mukaansa vielä 10 vuotta sitten suurin vaara työssä olivat rikosjengiläiset, nyt se on svoshnikit.

– Toki he maksavat hyvin, mutta heidän mielensä on rikki. Miten minun pitäisi suhtautua heihin, kun he kerran Rostovissa ajoivat ystäväni ja muutamat muut tytöt saunaan ja hakkasivat heidät puolikuoliaaksi? Olen ollut onnekas tähän mennessä.

Isä lähetti poikansa sotaan ja tuhlasi palkkion seksiin

Suurin osa Veronikan tapaamista svoshnikeista on ollut palkkasotilaita. Hän kertoo nähneensä vain muutaman liikekannallepanossa värvätyn miehen, ja sekin oli sodan alkupuolella.

– Nyt tuntuu siltä, että melkein kukaan liikekannallepanoon osallistuneista ei ole enää edes elossa.

Hän kuvailee noin kolmannesta miehistä erittäin patriooteiksi, joiden mielestä Venäjän kuuluukin sotia ukrainalaisia vastaan.

– Oli myös miehiä, jotka halusivat vain pois vankilasta – palvella vuoden rintamalla ja palata sitten normaaliin elämään. He sanoivat yleensä toivovansa, että olisivat vain suorittaneet tuomionsa loppuun.

Venäjän tappioista ei ole saatavilla täysin tarkkaa tietoa, mutta kesän alussa kuolleiden ja loukkaantuneiden sotilaiden määrän on arvioitu ylittäneen miljoonan rajan.

Se näkyy myös seksityöläisten asiakkaissa, joista monet ovat pyörätuolissa ja heiltä puuttuu raajoja.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

12:55 Katso myös: Sotaa vastustavat venäläiset tukalassa tilanteessa.

Eräällä Veronikan asiakkaalla oli vain yksi sormi jäljellä. Hän oli menettänyt molemmat jalkansa ja toisen kätensä kokonaan.

– Kysyin häneltä, oliko raha sen arvoista. Tietenkin hän vastasi ei.

Natalia puolestaan sanoo, että harva hänen tapaamistaan miehistä oikeasti tahtoi lähteä sotimaan. Useat kertovat tulleensa pakotetuiksi, tai ovat lähteneet silkan helpon rahan perässä.

– Mutta kaiken, mitä he ansaitsevat tappamalla, he heittävät täällä hukkaan: eivät perheeseen, eivät tulevaisuuteen, vain prostituoituihin, alkoholiin ja huumeisiin. Heidän kanssaan ei ole mitään puhuttavaa. En näe heidän silmissään tulevaisuutta.

Pahin Veronikan kohtaamista asiakkaista oli mies, joka oli antanut poikansa pienenä lapsena adoptioon. Juuri ennen kuin poika oli tullut täysi-ikäiseksi, mies oli hankkinut huoltajuuden takaisin ja hakenut pojan luokseen.

– Sitten alkoi sota, ja isä halusi poikansa allekirjoittavan [värväys]sopimuksen. Poika, joka oli vasta 18-vuotias, päätyi rintamalle, kun isä käytti värväysbonuksensa meihin.

"Naiset joutuvat maksamaan hinnan"

Seksityöntekijät kertovat, että samaan aikaan heidän työtään on vaikeutettu myös viranomaisten puolelta. Aluksi siivottiin seksityömainokset kaduilta ja halvat bordellit suljettiin. Nyt lähes kaikkia bordelleja uhkaa sulkeminen.

– Useimmat alan ihmiset uskovat, että käsky tuli korkealta taholta – oletettavasti joku vetosi presidenttiin, jotta tämä "siivoaisi" kaupungin, Veronika sanoo.

Natalian mielestä tilanne näyttää poliisin korruption entistä irvokkaammin.

– Poliisi on aina yrittänyt puristaa meistä mahdollisimman paljon rahaa, mutta nyt kaikki keskittyy [svoshnikkeihin]. Heille on annettu täysin vapaat kädet – he toimivat kuin kuninkaat.

– Minusta koko tämä [niin sanottu prostituution vastainen taistelu] näyttää pelkältä sisäiseltä reviirisodalta. Silti naiset joutuvat maksamaan hinnan.

Veronikan ja Natalian mukaan useat naiset aikovat jättää työn bordelleissa. Osa aikoo vaihtaa alaa kokonaan ja osa siirtyä työskentelemään itsenäisesti.

Myös Veronika itse on juuri valmistunut ripsiteknikoksi ja toivoo lähtevänsä pian.

– Kun sota loppuu, kaikki svoshnikit palaavat takaisin, ja se on pelottavaa tämän työn kannalta. Puolella heistä on aseet, he ovat tottuneet saamaan 200 000 ruplaa [noin 2000 euroa] kuukaudessa – kuka heistä aikoo nyt ottaa vastaan tehdastyötä?

– Mutta he itse eivät puhu sodan loppumisesta. Olen kysynyt joiltakin, milloin se on heidän mielestään ohi, ja he sanovat, että se kestää vielä hyvin kauan.