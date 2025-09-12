Puolan mukaan venäläisdroonit loukkasivat sen ilmatilaa keskiviikon vastaisena yönä useita kertoja. Puola ampui drooneja alas Hollannin, Italian ja Saksan avustamana.

Europarlamentaarikot Ville Niinistö (vihr.) ja Jussi Saramo (vas.) pohtivat Huomenta Suomen haastattelussa, mitä droonihyökkäyksestä pitäisi seurata Venäjälle.

– Minusta on olennaista, että tunnistetaan se, että Venäjä testaa. Vladimir Putinin tyyli on olla ottamatta vastuuta, mutta koko ajan eskaloida ja kokeilla erilaisilla hybridioperaatioilla, että koska Nato ja länsimaat reagoivat.

Niinistön mukaan oli tärkeää, että Puola puuttui tilanteeseen ja ampui alas drooneja.

– Ja se, että Nato käynnisti artikla 4:n mukaisen menettelyn, niin Venäjä tietää, että tämäntyyppisistä toimista tulee vastatoimia. Koska jos nyt ei olisi tullut, niin Venäjä olisi tehnyt jotain vielä isompaa, Niinistö toteaa.

Saramo uskoo, että Venäjä tökkii seuraavaksi jostain toisesta paikasta.

– Venäjä kokeilee koko ajan rajojaan. Tätä on kestänyt todella pitkään, Saramo sanoo.

Niinin mukaan Ukrainan sodan yksi iso vaikutus on ollut siinä, että on nähty, kuinka suuri merkitys drooneilla on.

Niinistö: Venäjän talous helisemässä

Venäjää vastaan on asetettu runsaasti pakotteita. Tästä huolimatta sota on jatkunut. Saramon mukaan pakotteista on aivan varmasti hyötyä. Hän huomauttaa, että Putin ei pysty ikuisesti pyörittämään sotataloutta.

– Mutta onhan se totta, että vaikka aluksi sanottiin, että nyt on kovat pakotteet, niin eihän ne olleet niin kovat. Kyllähän koko ajan on ollut varaa kiristää ja se kertoo siitä, että ei ole tehty kaikkea mitä on haluttu. Ja vieläkin tulee fossiilisia polttoaineita Eurooppaan Venäjältä.

Saramon mukaan Putin on tavallaan tuhonnut Venäjän talouden perustan pitkäksi aikaa tai jopa lopullisesti.

– Ainakaan tällaisena se ei voi jatkua, että he elävät myymällä polttoaineita. EU:ssa vihreä siirtymä on vauhdittunut ja pääsemme ennemmin tai myöhemmin omavaraisiksi, niin että meidän ei tarvitse kaataa rahaa Venäjälle tai Lähi-Itään tai Yhdysvaltoihin.

Niinistö toteaa, että Venäjä häviää vuositasolla kymmeniä miljardeja sen takia että pakotteet ovat voimassa. Niinistön mukaan pakotteiden pitäisi kattaa myös muissa maissa jatkojalostetut venäläiset tuotteet. Myös Venäjän varjolaivastoa kohtaan pitäisi Niinistön mielestä tiukentaa toimia.

– Kyllähän Venäjän talous on helisemässä. Venäjällä on iso ongelma siinä, että korot ovat yli 20 prosenttia. Tavallisten ihmisten asuntolainojen korot ovat jopa 30-40 prosenttia. Inflaatio on yli kymmenen prosenttia ja koko muu talous supistuu, Niinistö huomauttaa.

– Se, että Venäjä on pumpannut rahaa sotatalouteen, se pitää yllä toimeliaisuutta. Mutta se on tehty syömällä hyvinvointirahaston vanhoja varoja ja ne ovat nyt loppu. Venäjällä on vähän kuin hätä kädessä, mistä rahat kaivetaan, Niinistö jatkaa.

Niinistö huomauttaa, että kukaan ei ole sanonut, että Venäjän talous kaatuisi heti. Niinistön mukaan pakotteet ovat tehokkain tapa pakottaa Putin rauhaan, koska Venäjällä on sotakalustoa ja miehistöreservejä riittämiin.

