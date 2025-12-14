Ukraina on toteuttanut lauantai-iltana iskusarjan Venäjän energiakohteisiin, kertoo ukrainalaismedia.
The Kyiv Independentin mukaan Ukraina on iskenyt lauantaina muun muassa Venäjän miehittämällä Krimin alueella sijaitsevaan öljyvarastoon. Simferopolin lähellä sijaitsevalta varastolta on raportoitu useista räjähdyksistä.
The Kyiv Independent perustaa tietonsa muun muassa Telegram-viestipalvelun kanaviin.
Venäjän viranomaiset ovat ilmoittaneet 41 droonista Krimin alueella räjähdysten aikaan.
Räjähdyksistä on kerrottu myös muissa Venäjän energiankohteissa, esimerkiksi Akronin kemiantehtaalla venäläisessä Veliky Novgorodin kaupungissa.
Drooneilla on Telegramiin ladatun materiaalin perusteella isketty myös Uryupinskin lähellä sijaitsevaan öljyvarastoon Volgogradin alueella sekä voimalaitokseen Smolenskissa.
Toistaiseksi tapahtumien yksityiskohtia ei ole voitu varmentaa. Ukrainan armeija ei ole kommentoinut asiaa.
Ukrainan tiedetään iskevän säännöllisesti Venäjän sotilasinfrastruktuuriin pyrkimyksenään heikentää maan taisteluvoimaa.