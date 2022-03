Aivovuoto Venäjältä kiihtyy: Jopa 200 000 ihmistä jätti kotimaansa sodan ensipäivinä – fyysikko ja opettaja kertovat omat syynsä maanpakoon

Yli 200 000 ihmistä on lähtenyt Venäjältä sodan ensimmäisten kymmenen päivän aikana, kertoo yhdysvaltalainen uutiskanava CNN venäläisarvioon perustuen. Heidän joukossaan on muun muassa IT-alan osaajia, akateemikkoja ja toimittajia.

Presidentti Joe Bidenin mukaan Venäjää koetteleva aivovuoto on jo merkittävä ilmiö. Hän otti asian puheeksi vierailullaan Puolan Varsovassa tällä viikolla.

Sota oli viimeinen pisara

Opettajana Moskovassa toimiva Tanya kertoo CNN:lle lähtönsä syyksi sen, että hän ei voinut kuvitella kasvattavansa vastasyntynyttä Natasha-tytärtään maassa, jollaiseksi Venäjä on tullut. Hän muutti miehensä kanssa Istanbuliin Turkkiin.

– Me kasvoimme maassa, joka voitti fasistit, ja nyt olemme itse fasistivaltio ja osa tätä sanoinkuvaamatonta pahuutta. Kaikki tuntuvat vieläpä hyväksyvän sen – tai eivät kaikki, mutta hyvin monet, Tanya toteaa.

Hyökkäyssota Ukrainaa vastaan oli perheelle viimeinen pisara. Tanya kuvaa sitä moraalittomaksi ja laittomaksi.

”Liian älykkäitä jäädäkseen Venäjälle”

Tanyan mies, teoreettinen fyysikko Egor, kertoo, että monet isänmaallisetkin nuoret ovat pettyneet Venäjän toimiin. He näkevät tilanteensa toivottomana.

– He kokevat, että he eivät voi muuta kuin lähteä, vaikka he eivät olisi sitä aiemmin halunneetkaan, Egor arvioi.

– Sydäntäsärkevintä tässä on se, että en (itsekään) näe valoa tunnelin päässä; en tiedä, miten syvälle tilanne voi vielä vajota.

Onko Venäjällä varaa menettää parhaita osaajiaan?

Egorin mukaan samalla lennolla heidän kanssaan lähti iso joukko samanhenkisiä ihmisiä.

– He olivat liian älykkäitä jäädäkseen Venäjälle, Egor sanoo CNN:n haastattelussa.

Myös mahdollinen asevelvollisuus voi huolettaa

Koulutettuja Venäjän jättäneitä on suivaannuttanut paitsi Venäjän brutaali hyökkäys naapurimaahan, myös yhä ahtaammalle käydä sananvapaustilanne kotimaassa.

Venäjällä voi pian saada jopa 15 vuotta vankeutta armeijaa koskevan ”valheellisen tiedon” julkaisusta.

Valeuutislain alaiseksi vääräksi informaatioksi katsotaan suunnilleen kaikki hallinnon poikkipuolinen viestintä.

Myös mahdollinen joutuminen asevelvolliseksi huolestuttaa nuoria miehiä, samoin pakotteiden vaikutus maan ja omaan talouteen.

Jotkut yksinkertaisesti kokevat, että Venäjä ei ole enää heidän maansa, että he eivät kuulu sinne enää.

CNN:n haastattelemat venäläiset kertovat myös tuntevansa häpeää maansa puolesta, vaikka he haluaisivat olla ylpeitä kotimaastaan.

”Kaikkia ei voida aivopestä”

Toimittajille, aviopari Marialle ja Kirillille (nimet muutettu) Venäjälle jääminen ja vaikeneminen eivät olleet vaihtoehto. Kun huhut rajojen sulkemisesta kiihtyivät, he pakkasivat pienet laukkunsa ja jättivät taakseen elämänsä ja muistonsa.

– Hyvin monet venäläiset kannattavat (presidentti Vladimir Putinin ja hallinnon ajamaa) politiikkaa. Ja se on täysin sietämätöntä. Heidät on aivopesty, uskon niin, ihan niin kuin tehtiin Hitlerin aikaan. Mutta kaikkia ei voida aivopestä. Ja on tärkeää sanoa se ääneen, Kirill toteaa.

– Syvällä sydämessämme me olemme patriootteja, isänmaan ystäviä. Äidinkielemme on venäjä. Rakastamme matkustamista, mutta olemme venäläisiä. Siksi tämän päätöksen tekeminen oli vaikeaa. Raskainta on se, että emme tiedä, tapaammeko enää koskaan sukulaisiamme.

Kirill ja Maria ovat yli 60-vuotiaita ja he arvioivat, että uuden elämän aloittaminen tuossa iässä ei ole helppoa.