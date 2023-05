"Emme koskaan katso venäläisiä silmiin" – tällaista on elämä Venäjän miehittämillä Ukrainan alueilla

Sen jälkeen, kun Venäjä miehitti tietyt Ukrainan alueet, toimittajien on ollut vaikea saada yhteyttä paikallisiin asukkaisiin – enimmäkseen siksi, että ihmiset pelkäävät puhua avoimesti.

Venäjän passi väkipakolla

Mutta Lilijan tavoin moni suostui ottamaan Venäjän kansalaisuuden pitkin hampain, koska työpaikkaa ei ollut varaa menettää. Lilija säilytti salaa Ukrainan passinsa, vaikka Zerkalo-julkaisun tietojen mukaan monia on pakotettu luovuttamaan Ukrainan passi "tarkastusta varten" ja revitty sen jälkeen kappaleiksi.

– Elämä täällä on nyt selviytymistä. Venäjän vallan alla palkat maksetaan epäsäännöllisesti. Esimerkiksi toukokuun puoliväliin mennessä emme olleet vieläkään saaneet kaikkia maaliskuun palkkoja.

Palkat riittävät yleensä vain välttämättömään ruokaan. Nuoren naisen mukaan aiemmin hänellä oli varaa ostaa esimerkiksi lohta ja avokadoja, mutta nyt niihin on varaa entistä harvemmalla.

"Tuskallista nähdä nykyinen Mariupol"

– Kun Mariupolissa monta vuotta asuneet ihmiset vierailevat kaupungissa, on tuskallista nähdä nykyinen Mariupol. Kaupunki on harmaa, jotenkin likainen verrattuna siihen, millainen se oli ennen sotaa. Joka paikassa näkyy palaneiden autojen jäänteitä, kaikki on tuhottu maan tasalle, Roman kertoo.