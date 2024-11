Kalle Rovanperä ja Sami Pajari valtavassa roolissa – Toyotan rallitiimi on tässä!

– Yritämme taas saavuttaa kuljettajien maailmanmestaruuden, minkä lisäksi tavoitteena on luonnollisesti myös tallititteli, Rovanperä linjasi videoterveisissään.

Tänä vuonna jo kolme kisaa Toyotan Rally1-kalustolla kaasutelleen Pajarin, 22, roolia kasvatetaan valtavasti, sillä suomalaislupaus ajaa koko kauden ykköstasolla. Pajarilla on alla myös WRC2-mestaruus Toyotan kalustolla.

Kahdeksankertainen maailmanmestari Ogier, 40, kertoi jo sunnuntaina keventävänsä kalenteriaan tulevaksi kaudeksi. Osa-aikainen sesonki on hänelle jo neljäs peräkkäinen.

– Meillä on jälleen kerran mahtava tiimi. Voitimme tallimestaruuden tällä ryhmityksellä. On hienoa jatkaa samalla miehistöllä, ja nyt lisäksi meillä on mukana nuorta lahjakkuutta, tallipäällikkö Jari-Matti Latvala totesi pressissä viitaten Pajariin.