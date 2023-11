Sebastien Ogierilta poikkeuksellinen ulostulo: "En tiennyt sen olevan edes mahdollista"

Ogier, 39, on voittanut urallaan kahdeksan maailmanmestaruutta ja kaikkiaan 58 osakilpailua. On selvää, että hän ajaa nykyään enää kisan ykkössijoista, sillä ranskalaiskonkari osallistuu vain valikoituihin ralleihin, eikä taistele näin MM-tittelistä.

Toyodan intohimo on tehnyt valtaisan vaikutuksen Ogieriin.

– Hänellä on niin paljon intohimoa tätä lajia kohtaan. Meillä on aina todella hauskaa. Samppanjan suihkuttaminen Toyotan hallituksen puheenjohtajan päälle on jotain, minkä en tiennyt olevan edes mahdollista ennen kuin tapasin tämän kaverin.