Toyotan isolta pomolta yllättävä huomautus Kalle Rovanperästä ja Sébastien Ogierista

Kyseisellä ajanjaksolla on ajettu kaikkiaan 45 MM-rallia, joista vähintään jompikumpi, Ogier tai Rovanperä, on ollut palkintokorokkeella peräti 34:ssä – olkoonkin, että Toyoda on viime vuosina ollut verrattain harvinainen näky MM-rallitapahtumissa.