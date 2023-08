Kalle Rovanperän asema muuttui dramaattisesti – suomalaistähdestä isoja sanoja: "Me kaikki tiedämme"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

– Jo testissä tuntui, että olemme ottaneet askeleita eteenpäin. Kaverit tekivät paljon töitä ja he antoivat minulle vaihtoehtoja. Kun kaikki pienet jutut lasketaan yhteen, tuli niistä parannusta niille osa-alueille, joiden kanssa olimme aiemmin ongelmissa.

– Me kaikki tiedämme, miten kovassa iskussa Kalle tällä hetkellä on. Hänen vauhtinsa on uskomatonta. Tietenkin jokainen haluaa kuitenkin taistella mestaruudesta, Evans kertoi.