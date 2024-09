Sébastien Ogier teki Suomessa suuren ratkaisun – kiintoisa paljastus Kalle Rovanperää koskien

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

Ogier oli alkukaudesta sivussa toisen ja kolmannen osakilpailun Ruotsissa ja Keniassa. Sen jälkeen hänen nimensä on ollut mukana lähtölistalla kaikissa ajetuissa osakilpailuissa, tosin kesäkuussa Puolassa Ogier joutui jättämään kisan väliin nuotituksella sattuneen onnettomuuden vuoksi.

Ogier on mukana tänä viikonloppuna Kreikassa ja myös kauden kaikissa tämän jälkeen ajettavissa kisoissa Chilessä, Keski-Euroopassa ja Japanissa. Sijoitus MM-sarjassa on toinen ja eroa Hyundain Thierry Neuvilleen on 27 pistettä.

– En voi valittaa. Olen tyytyväinen tilanteeseen. Samaan aikaan ero on nykyisellä pistesysteemillä varsin tuntuva. Sitä ei ole helppo tavoittaa. Kun ajamatta on neljä kisaa, meillä on mahdollisuus antaa painetta ja katsoa, mitä tapahtuu, Ogier sanoi Kreikan rallin aattona MTV Urheilulle.

Päätös loppukauden kaikkien kisojen ajamisesta tehtiin elokuun alussa Suomessa, missä Ogier ajoi nyt ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen – aiempien lausuntojensa mukaan suunnitellusti tosin – ja voitti.

– Sen jälkeen olimme tässä tilanteessa. Kautta on jäljellä neljä kisaa, ja alkuperäisessä ohjelmassani oli niistä vain kaksi eli Kreikka ja Japani. Päätimme lisätä Chilen ja Keski-Euroopan. Olen nyt paras Toyota-kuljettaja MM-pisteissä, vaikka Elfyn (Evans) ei olekaan kaukana takana. On parempi, että on kaksi Toyotaa taistelemassa kahta Hyundaita vastaan.

– Oleme kilpailijoita, ja olemme täällä voittaaksemme. Tulokset tältä vuodelta ovat aika hyviä, mutta jostain syystä emme johda. Siinä mielessä tilanne on minun kannaltani turhauttava, ja haluan auttaa, että saisimme tilanteen käännettyä ympäri. Se ei ole helppoa, mutta niin kauan kuin se on mahdollista, annamme parhaamme. Emme koskaan luovuta.

Ogier on kuulunut tälle kaudelle uudistetun pistesysteemin kovimpiin kriitikoihin alusta asti. Nykyinen systeemi ei palkitse rallivoitosta yhtään mitenkään, ja Ogier on ajanut kauden kuudessa startissaan kolme voittoa ja kolme kakkossijaa. Vastaavaa sarjaa kauden alusta lukien pitää hakea aina vuodesta 2006 saakka, kun Sébastien Loeb ajoi 12 kisaa ja sijoittui niissä kaikissa kärkikaksikkoon.

Vuosina 2017–2023 käytössä olleella systeemillä Ogier olisikin nyt vain kolmen pisteen päässä Neuvillesta, ja valmistajien puolella Toyotalla olisi etumatkaa 25 pisteen verran. Nykysysteemillä Hyundai on kuitenkin 20 pistettä karussa.

Rovanperä mukana koko loppukauden?

Ogierin kertoman perusteella näyttää siltä, että niin ikään osittaisella ohjelmalla tähän kauteen lähtenyt Kalle Rovanperä ajaa loppukauden aikana vielä ainakin kaksi, mahdollisesti jopa kolme MM-rallia.

Aiemmin tällä viikolla saatiin tietää, että Rovanperä on varmasti mukana syyskuun lopussa Chilessä, ja jos Keski-Eurooppa ei alun perin ollut Ogierin listalla, se on ollut korvamerkittynä Rovanperälle.