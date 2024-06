Sebastien Ogierilta yllättävä ratkaisu – jahtaako Toyota-tähti sittenkin hurjaa temppua?

Ogier on toiminut jo muutaman vuoden Toyotan osa-aikaisena kuljettajana. Tänä vuonna ranskalaistähti on ajanut neljä MM-rallia, joissa hän on ottanut kaksi voittoa ja kaksi kakkossijaa.

Vaikka Ogier on jättänyt kaksi osakilpailua väliin, hän on MM-sarjassa neljäntenä. Eroa kärjessä keikkuvaan Hyundain Thierry Neuvilleen on siedettävät 30 pistettä – eli saman verran kuin yhden kilpailun maksimipistemäärä.

Ogier kilpailee tulevana viikonloppuna Puolan nopeassa sorarallissa. Kisan jälkeen hänen oli tarkoitus jättäytyä kesälomalle.

Maanantaina Toyota kuitenkin ilmoitti, että Ogier on mukana myös heinäkuussa ajettavassa Latvian MM-rallissa, johon japanilaistiimi starttaa neljän auton voimin. Mukana ovat myös tallin täysipäiväiset kuljettajat Elfyn Evans ja Takamoto Katsuta sekä Kalle Rovanperä, joka palaa kesätauoltaan rallihommiin.

– Latvia ei kuulunut alkuperäiseen suunnitelmaani, mutta tämä tilaisuus nousi esiin, kun olimme analysoineet yhdessä tiimin kanssa tilannetta sekä valmistajien että kuljettajien MM-sarjassa, Ogier kertoo.

– Tiimi halusi, että ajaisin enemmän kisoja, ja hyväksyin sen ilomielin. Haluan antaa takaisin tiimille ja kiittää heitä siitä, että minulle on annettu mahdollisuus jatkaa ajamista heidän kanssaan sillä tavoin kuin olen ajanut viimeiset kolme vuotta.

Ogierin päätös nostaa esiin ison kysymyksen: yrittääkö kahdeksankertainen maailmanmestari taistella vielä yhdestä tittelistä, joka nostaisi hänet tasoihin MM-sarjan ennätysmiehen Sebastien Loebin kanssa?

Mikäli Ogier saa loistavat tulokset tällä viikolla Puolasta ja heinäkuussa Latviasta, hän voi olla vieläkin lähempänä MM-kärkeä kauden taittuessa ratkaiseviin kilpailuihin. Ogierin etuna on se, että Puolassa hänellä on parempi lähtöpaikka kuin MM-sarjan kärkikuljettajilla Neuvillella, Hyundain Ott Tänakilla ja tallikaverillaan Evansilla. Ogier on vain kahdeksan pisteen päässä kakkossijaa jakavista Tänakista ja Evansista.

– Olen nauttinut tästä kaudesta ja vahvoista esityksistämme. Olen edelleen kilpailija ja haluan tehdä parhaani auttaakseni tiimiäni pitämään painetta yllä MM-taistossa.

– Lisäksi lähden aina innoissani tutkimaan uusia ralleja. Latviaan kaikki tarvitsevat uudet nuotit. Tällaisissa tilanteissa olen tavallisesti pärjännyt hyvin urallani, joten sekin on hyvä syy lähteä sinne, Ogier selvittää.

Toyota vahvisti maanantaina myös sen, että Sami Pajarin Rally1-debyytti ei tapahdukaan Latviassa, kuten aiemmin oli suunniteltu. Sen sijaan Pajari starttaa elokuun alussa Suomen MM-ralliin Toyotan Rally1-autolla.