Toyota yhä mystisenä kuskitilanteestaan – salaisuuden verhoa raotetaan myöhemmin

Kuljettajien mestaruus ratkesi viime viikonloppuna Kalle Rovanperälle Uuden-Seelannin MM-rallissa, mutta Toyotalla on vielä panoksia sarjassa. Valmistajien mestaruus on yhä jaossa, vaikkakin Toyota on tukevasti kiinni toisessa perättäisessä tuplassaan.