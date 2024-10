Mitä Toyotalla tapahtuu? Sébastien Ogierilta arvoituksellinen lausunto

MM-taistossa Ogier on kolmantena, mutta hän putosi jo 41 pisteen päähän Hyundain Thierry Neuvillesta, joka sijoittui Chilessä neljänneksi. Kun pisteitä on jaossa vielä 60, ero on teoriassa kurottavissa umpeen, mutta käytännössä Neuvillen pitäisi töpeksiä pahemman kerran, jotta hän menettäisi johtoasemansa kahdessa viimeisessä osakilpailussa.