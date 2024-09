MM-rallissa leviää hurja huhu – tähtikuskin jatkosopimus löi lisää vettä myllyyn

Hyundain on jo kuukausien ajan huhuttu siirtyvän rata-autoiluun sekä FIAn alaiseen WEC-sarjaan että Pohjois-Amerikassa ajettavaan IMSA-sarjaan. Hyundain MM-rallitiimin tallipäälliköksi viime kauden alla pestattu Cyril Abiteboul nousi tämän vuoden alussa koko Hyundai Motorsportin johtoon, ja hänen taustansa on vahvasti ratapuolella, erityisesti F1-sarjassa.

– On puhuttu, että emoyhtiö tiedottaa asiasta ensi kuussa, belgialaislehti kirjoittaa.

– Ykkösehdokas ajattamaan Hyundaita rallin MM-sarjassa kaudesta 2026 alkaen on ranskalainen PH-Sport, joka on jo nähty MM-sarjassa ja joka on aktiivinen paitsi Ranskan kansallisessa sarjassa myös Rally-Raid-sarjassa.