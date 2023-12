Esapekka Lapilta kuitti MM-sarjan ongelmista – "Ryypätty kaikki yöt mutta silti ajettu"

Kaudella 2024 koko sarjan kiertäviä kuljettajia Rally1-auton ratissa on vain kuusi kappaletta. Näistä M-Sport Fordin Adrien Fourmaux ja Gregoire Munster tuskin mestaruudesta ajavat.

Valikoituja MM-ralleja ajavat puolestaan Sebastien Ogier ja Kalle Rovanperä Toyotalla sekä Esapekka Lappi , Dani Sordo ja Andreas Mikkelsen Hyundailla. Koska ”sapattivuoden” pitäjiä on jo tällainen joukko, herää kysymys, onko tässä enää mitään järkeä?

– Tuolla tavalla, kun asiat ilmaiset, niin ei varmaan ole järkeä. Varmaan se on merkki siitä, että jotain pitää tehdä ja jotain on yritettykin. Ei tuo pistejärjestelmä kuitenkaan liity siihen, mitä kuskit haluavat tehdä tai mikä meidän ahdinkomme ratkaisisi, Hyundain Esapekka Lappi sanoo MTV Urheilulle viitaten MM-sarjan uudistuneeseen pistelaskusysteemiin.

– Aikanaan on vedetty viikkoja ja jopa kuukausia putkeen sekä silti ryypättykin kaikki yöt, mutta silti ajettu, niin se on ollut varmasti raskasta. Nykynuoriso ei näköjään jaksa enää. Olemme vissiin laiskempia, mitä porukka on aikoinaan ollut, Lappi kuittaa omaan tyyliinsä.