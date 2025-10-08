Rallin MM-sarjan kärkeen edellisessä osakilpailussa Chilessä nousseella Sebastien Ogierilla on kaikin tavoin hyvin pullat uunnissa loppukautta silmällä pitäen. 41-vuotias ranskalaistähti lausui mielenkiintoista tekstiä myös ensi kautta koskien.

MAINOS MM-ralli yksinoikeudella

MTV Katsomossa! Keski-Euroopan MM-ralli 16.–19.10. Kaikki suorat ajolähetykset MTV Maxilla ja MTV Katsomossa kaudella 2025.

Kauden mittaan kolme kisaa ajamatta jättänyt Ogier nousi MM-sarjan kärkeen kahdella pisteellä ohi tallikaverinsa Elfyn Evansin, kun hän nappasi syyskuun puolivälissä Chilessä täyden pistepotin ja kauden viidennen voittonsa.

Nousu MM-sarjan kärkipaikalle tuli Ogierin kannalta kreivin aikaan, sillä nyt hän pääsee lähtemään ainakin ensi viikolla Keski-Euroopassa ajettavaan asfalttikisaan parhaalta lähtöpaikalta.

Myös kauden toiseksi viimeinen osakilpailu Japanissa ajetaan asfaltilla, ja siihenkin kisaan MM-sarjan kärkipaikka tarjoaa kiistattoman lähtöpaikkaedun.

Ogier uskoo hyötyvänsä myös siitä, että Toyota antaa hänen osallistua tulevana viikonloppuna Itävallassa ajettavaan kisaan.

– Ei ole varsinaisesti salaisuus, että testipäivät ovat kauden mittaan hyvin rajalliset. Jokainen tiimi yrittää ajaa pienempiä kisoja tehdäkseen tiettyjä valmisteluita. En ole koskaan ajanut tätä kyseistä kisaa, mutta uskon, että olosuhteet ovat hyvin lähellä sitä, mitä Keski-Euroopan MM-rallikin tulee olemaan. Siksi lähdemme Itävaltaan. Saamme ajettua ylimääräisiä kilometrejä, ja olemme mahdollisimman hyvin valmistautuneita, Ogier sanoi saksalaiselle Rallye-Magazinille.

Lauantaina kokonaisuudessaan läpi ajettava kisa koostuu kahdeksasta erikoiskokeesta ja sadasta ek-kilometristä. Viime vuonna kisan ajoi läpi maailmanmestariksi kruunattu Thierry Neuville.

– Ehkä tämä tuo hyvää onnea, saksalaislehti tiedusteli Ogierilta Neuvilleen viitaten.

– Kyllä ehkä. Loppujen lopuksi kyse on siitä, mikä pätee elämässä yleisemminkin: mitä paremmin valmistautuu, sitä paremmat ovat mahdollisuudet. Toivottavasti pystymme siihen.

Keski-Euroopan MM-rallissa Ogier tähtää vain ja ainoastaan voittoon. Se sinetöisi suurella todennäköisyydellä parhaan lähtöpaikan myös marraskuun alkuun Japaniin.

– Uskon, että voin voittaa. Muuten olisi parempi pysyä kotona. Viime vuonna vauhtimme oli hyvää mutta valitettavasti ajoimme ulos toiseksi viimeisellä erikoiskokokeella. Tiedän, että kyseessä on vaikea ralli. Tähän aikaan vuodesta sää tekee olosuhteista vaikeat. Myös pidonvaihtelut voivat aiheuttaa hankaluuksia.

Muista matemaattisesti mestaruustaistelussa yhä mukana olevista kuljettajista vain Neuville on ajanut Chilen jälkeen jonkinlaisen asfaltille valmistavan testikisan. Hän oli syyskuun viimeisenä viikonloppuna mukana Belgian kansallisen rallisarjan osakilpailussa kotikaupunkinsa Sankt Vithin ympäristössä.

Neuville on kuitenkin jo 58 pisteen takamatkalla Ogieriin nähdän. Kun kolmesta kisasta voi saavuttaa enintään 105 pistettä, Neuvillen suhteellinen ero Ogieriin on 55 prosenttia jaossa olevista pisteistä.

Näin suurelta takamatkalta on noustu kolmen viimeisen kisan aikana maailmanmestariksi vain kerran. Juha Kankkunen onnistui viemään vuoden 1987 MM-tittelin, vaikka hän oli päätöskisaan lähdettäessä vielä 14 pisteen päässä Miki Biasionista ja voitosta sai tuolloin 20 pistettä. Tehtävää helpotti kuitenkin olennaisesti se, ettei Biasion ollut lainkaan mukana kauden viimeisessä osakilpailussa.

Jos Ogier yltää tällä kaudella mestariksi, hän nousee jakamaan maanmiehensä Sebastien Loebin ennätystä yhdeksännellä MM-tittelillään. Rallye-Magazin kysyi Ogierilta, että mikäli mestaruus tulee, aikooko hän ajaa ensi vuonna taas kokonaisen kauden noustakseen yksin mestaruustilaston kärkeen.

– En. Se ei ole vaihtoehto. En halua ajaa täyttä kautta. Minulla on perhe, ja olen ajanut jo tänä vuonna enemmän kuin suunnittelin.

Mutta.

– Tietysti jos asiat menevät niin hyvin kuin tänä vuonna, sitten voin hyvin ajaa kolme lisäkisaa.