Jo muuttui ääni kellossa! Sebastien Ogierilta huima vihjaus Jyväskylässä

Kolme kisaa muita vähemmän ajanut Sebastien Ogier on Suomen MM-rallin alkaessa tiivisti mukana jopa mestaruustaistelussa. Ogier on aiemmin sanonut arvostavansa enemmän yhteistä aikaa poikansa kanssa kuin yhdeksättä maailmanmestaruutta, mutta mestaruusmahdollisuus taitaa sittenkin hieman kiinnostaa.

Suomen MM-ralli 31.7.–3.8.

Kun kaudesta on ajamatta kuusi osakilpailua, Ogier on MM-pisteissä kolmantena. Eroa sarjaa johtavaan Ott Tänakiin on vain 21 pistettä. Viime vuonna Ogier teki päätöksen loppukauden kisojen ajamisesta, kun hän Suomen jälkeen oli 27 pisteen päässä Thierry Neuvillesta.

Ranskalaistähden saldo tämän kauden viidessä kisassa on täysin posketon: kolme voittoa ja kaksi kakkossijaa.

– Ei olisi voinut mennä paljoa paremmin. Täytyy olla tyytyväinen siihen, mitä olemme pystyneet saavuttamaan. Tavoite on jatkaa samalla tavalla. 28 pistettä kisaa kohden on todella paljon, ja teen parhaani pysyäkseni lähellä sitä, Ogier sanoi Suomen MM-rallin alla MTV Urheilulle.

Vuosi sitten Ogier nappasi Suomessa uransa toisen voiton, kun Kalle Rovanperä keskeytti hänen edestään toiseksi viimeisellä erikoiskokeella. Nyt hän on mukana toista kertaa peräkkäin jätettyään kisan väliin vuosina 2022–2023. Alun perin Suomi ei kuitenkaan kuulunut hänen kisaohjelmaansa.

– Tämä kisa on kiva aloittaa. Täällä on upeita teitä ja upea ralli.

Kun Ogierilta kysytään, mitä hän ajattelee tilanteestaan mestaruustaistelua silmällä pitäen, huomattavaa on, että Ogier ei ainakaan suoraan kiistä taistelevansa mestaruudesta.

– Täytyy pitää silmät auki. Olen ehdottomasti lähempänä sarjan kärkeä kuin ajattelin olevani tässä kohtaa. Jos pystymme jatkamaan tällä tahdilla, meidän täytyy ehkä yrittää ajaa vähän enemmän, ranskalaistähti virnistää.

Kauden seuraava kisa ajetaan elokuun lopussa Paraguayssa, ja ilmoittautumisaika umpeutui jo viime viikon perjantaina. Lähtöluettelo tulee julkiseksi heti Suomen MM-rallin jälkeisenä maanantaina.

Ennen sitä Ogier aikoo taistella Keski-Suomessa vähintään palkintokorokesijoituksesta. Mahdollista voittotaistelua ajatellen kovin kanto kaskessa lienee Tänak, joka hakee jo neljättä Suomen-voittoaan.

Ogier ja Tänak ovat olleet sijoilla yksi ja kaksi Ogierin kolmessa edellisessä kisassa.

– Me molemmat pidämme tällaisesta taistelusta. Ajamme toisiamme äärirajoille. Sellaisesta kilvanajosta tykkäämme. Toivottavasti voimme taistella taas tänä viikonloppuna. Ott on paitsi ystävä myös kova kilpailija. Näitä taisteluita on ollut monia, ja monia on varmasti vielä tulossa.