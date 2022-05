Sebastien Ogier palasi konttorille – rallimestarilta paljastus viime kaudesta: "Välillä ärsytti"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Portugalin ralli 19.-22.5. To: Shakedown klo 11.00, EK1 klo 20.50 Pe: EK:t 2-9 klo 10.00-22.00 La: EK:t 10-16 klo 9.25-22.00 Su: EK:t 17-21 klo 9.00-15.30

– Nyt minulla riittää motivaatiota, koska edellisestä kerrasta on pitkästi aikaa ja minulla on taas uutta opittavaa, lisäsi Ogier, joka istui viimeksi Rally1-auton ohjaamossa reilut kolme kuukautta sitten.

Portugalin osakilpailu on kauden ensimmäinen sorakilpailu ja samalla myös uusi testi hybridiautoille.

– Tiedän, että auto on kehittynyt paljon Monte Carlon ralliin verrattuna, vaikka nämä rallit ovatkin erilaisia. Tiimi on paiskinut täysillä töitä. Toyota on ollut vahva alkukauden kisoissa, mutta se ei tarkoita sitä, että asiat jatkuvat samalla tavalla, Ogier painotti.