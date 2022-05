Ralliautoon palaava Sebastien Ogier vahvisti myös Esapekka Lapin kannalta oleellisen tiedon: "Rallien määrän pitäisi pysyä noilla paikkeilla"

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Portugalin MM-ralli on kauden ensimmäinen sorakilpailu, mikä on uusi koetinkivi Rally1-hybridiautoille. Ogier on voittanut Portugalissa viidesti ja nyt hänellä on etunaan hyvä lähtöpaikka MM-sarjan kärkikuskien takana.