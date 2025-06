Sebastien Ogierilta täystyrmäys spekulaatioille – hämmästelee asemaansa: "En odottanut"

Sebastien Ogier valotti kauden suunnitelmiaan MTV Urheilun haastattelussa.

Ogier on MM-pistetaulukossa kolmantena ennen perjantaina starttaavaa Sardinian MM-rallia. Ranskalainen on kerännyt kolmesta ajamastaan kilpailusta 86 pistettä. Edellä ovat kaikissa viidessä osakilpailuissa ajaneet tallikaverit, Elfyn Evans 118 pisteellä ja Kalle Rovanperä 88 pisteellä.

Toyota on dominoinut MM-rallin alkukautta, sillä kaikkien viiden kilpailun voittaja on löytynyt japanilaistallin riveistä. Hulppealla menestyksellä on kääntöpuolensa. Evans, Rovanperä ja Ogier joutuvat Sardinian sorateille epäkiitollisesta asemasta, koko joukon ensimmäisinä ennen pahimpia kilpakumppaneita Hyundain puikoissa.

Kuivalla soratiellä lähtöjärjestyksellä on suuri merkitys, ja auraajan asema maksaa sekuntitolkulla aikaa.

– Sardinia on sellainen ralli, jossa yleensä on kuivaa, ja nyt tänä viikonloppuna näyttäisi olevan todella kuivaa. Kuivissa olosuhteissa tulee auraamista, ja reitti muuttuu nopeammaksi jokaisen auton jälkeen, Ogier sanoi MTV Urheilun haastattelussa.

– Ei todellakaan ole ideaalitilanne, että kolme meidän autoamme lähtee ensimmäisenä, mutta se on merkki siitä, että olemme tehneet hyvää työtä tällä kaudella.

Ogier muistuttaa, että vaikeista lähtöpaikoista huolimatta mikään ei ole Sardiniassa mahdotonta Toyota-kuskeille.

– Tämä ralli on paikoin aika rankka, joten kyse ei ole vain nopeudesta. On myös tärkeä pysyä poissa ongelmista.

(Juttu jatkuu kuvan jälkeen)

Sebastien Ogier on voittanut kaksi kauden aikana ajamistaan kolmesta kilpailusta.

Ogier aloitti kauden Monte Carlon rallissa, jossa hän ajoi voittoon. Ranskalaismestari jäi pois kahdesta seuraavasta kilpailusta Ruotsissa ja Keniassa ja palasi Toyotan rattiin Espanjassa ja Portugalissa, jossa otti kauden toisen voittonsa. Sardinian jälkeen Ogier ajaa myös seuraavassa Kreikan MM-rallissa, joka kilpaillaan niin ikään soralla.

Paikka MM-kärkikahinoissa ja sitä kolmantena rallireitillä tässä vaiheessa kautta yllätti ranskalaisen.

– En odottanut että olisin niin ylhäällä taulukossa jätettyäni ajamatta joitain ralleja. Mutta ainakaan kukaan ei voi sanoa, että hyödyn lähtöpaikastani, Ogier sanoi.

– Meillä oli suunnitelma, että ajan neljä peräkkäistä rallia Kreikkaan asti. Pitäydyn siinä, vaikka lähtöpaikka ei olisikaan täydellinen.

Ogierin mainio iskuasema MM-kamppailussa on herättänyt spekulaatioita ranskalaisen aikeista loppukauden suhteen. Ajatteleeko vajaan kauden ajava Ogier jo osallistuvansa loppukauden kaikkiin kisoihin mestaruusjahti mielessään?

– En ajattele. Voin kertoa, että Kreikan jälkeen otan taukoa. En aja sitä seuraavassa kisassa Virossa, Ogier vastasi.