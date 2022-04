Herkkua rallifaneille: Sebastien Loeb ja Sebastien Ogier kohtaavat toistamiseen

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Loeb kertoi tiistaina, että on lähtöviivalla toukokuun 19.-22. päivä ajettavassa sorakisassa. Ranskalaiskuljettajan kartturina toimii kauden avauskilpailussa Monte Carlossa Loebin rinnalla debytoinut Isabelle Galmiche .

imago images/PanoramiC/ All Over Press

Ogier saa kuitenkin revanssin Loebista Portugalissa, sillä myös Ogier on lähtöviivalla Portugalissa, vaikka asiaa ei ole vielä virallistettu. Toyotan tallipomo Jari-Matti Latvala kuitenkin vahvisti asian MTV Urheilulle aiemmin . Ogier jakaa tällä kaudella kolmatta Toyotan tehdastallin autoa Esapekka Lapin kanssa.

– Kyllä se siltä nyt näyttää, että hän haluaisi sinne lähteä ajamaan. Ogier on halunnut jo pitkään, että saisi startata sorakisassa kauempaa, että ei tarvitsisi aina aurata tietä. Nyt hän pääsee sitä kokeilemaan, Latvala totesi.

– Portugalin rallin kohdalla oli tyhjä kohta kalenterissani. Olen ajanut siellä vuonna 2019, joten minulla on kohtuullisen tuoreet nuotit myös joistain pätkistä. Se oli yksi syy, miksi valitsin Portugalin rallin, Loeb kertoo MM-sarjan verkkosivuilla.

– Toinen syy oli, että kyseessä on sorakisa ja sillä alustalla olen aina tykännyt ajaa. Pumalla ajaminen Monte Carlossa tammikuussa on yksi parhaimmista rallimuistoistani. Oli hienoa voittaa pitkästä aikaa.

Myös M-sportin tallipomo Richard Millener on iloinen, että vanha mestari pääsee vielä uuden hybridiralliauton rattiin keräämään brittitiimille arvokkaita MM-pisteitä.

– On unelmien täyttymys, että pääsemme uudestaan työskentelemään Sebin ja Isabellen kanssa. Tämä on hyvin tärkeää tiimille, että he päättivät tulla jälleen talliimme ajamaan. Se palkitsee meidän kovan työmme, Millener hehkuttaa.