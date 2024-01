Sebastien Ogier latoi ennustuksen avausrallin voittotaistosta – "Voivat olla ratkaisevia"

Ogier, jos joku, taitaa ikonisen Monten metkut. Ranskalaisässä on voittanut kilpailun peräti yhdeksän kertaa ja nyt haussa on kymmenes täysosuma.

Täksi vuodeksi kilpailukeskus on tuotu takaisin Gapin kaupunkiin, jonka liepeiltä Toyota-tähti Ogier on kotoisin. Kahdeksankertaisella maailmanmestarilla on kokemuksensa lisäksi myös kotikenttäetu.