Sebastien Ogierilta lupaava arvio Kalle Rovanperästä – "Toivon, että se tapahtuu pian"

– Yritän tietenkin ajaa voitosta. Se on aina tavoitteena, kun starttaan ralliin. Mutta se on tietenkin fakta, että näin pitkän tauon jälkeen ei ole helppoa päästä takaisin kunnon ajorytmiin. Sen vuoksi ilmassa on muutamia kysymysmerkkejä, Ogier kertoo MTV Urheilulle.