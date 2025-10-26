Jääkiekon NHL:ssä Carolina Hurricanesin Sebastian Aho venytti pisteputkensa jo kahdeksaan otteluun, kun hän onnistui maalinteossa Dallas Starsia vastaan. Suomalaishyökkääjä kertoi ottelun jälkeen ikävöivänsä pientä lastaan.

Lue myös: Mikael Granlund jätti pelin kesken

Aholle 2-3-tappioon päättyneessä ottelussa tullut osuma oli hänen uransa 287:s. Aho ohitti maalillaan Florida Panthersin Aleksander Barkovin ja nousi kautta aikojen viidenneksi parhaimmaksi suomalaismaalintekijäksi. Samalla Carolinalla tuli päätökseen kuusi ottelua kestänyt vierasreissujen putki.

– Ei ollut helpoin reissu, tuli aikaisessa vaiheessa kautta ja oli paljon matkustamista. Kaikki joukkueet kokevat samaa, joten ei voi olla mitään tekosyitä. Pelasimme hyviä joukkueita vastaan ja mielestäni suurin osa oli hyvää jääkiekkoa. Näytimme pelityylimme ja kuinka haluamme pelata, erityisesti vieraskaukalossa. Se ei ole aina kaunista, mutta pidin suurelta osin näkemästäni, Aho totesi ottelun jälkeen.

Suomalainen osoitti myös herkän puolensa vieraspeliputken päätyttyä.

– Minulla on niin ikävä vauvaani. En malta odottaa, että antaa hänelle halauksia ja suukkoja, Aho sanoi.

Aho sai vaimonsa Rosan kanssa ensimmäisen lapsensa tämän vuoden toukokuussa.

Carolina on ottanut kauden ensimmäisestä kahdeksasta ottelusta kuusi voittoa ja kaksi tappiota. Se on neljäntenä itäisessä konferenssissa. Aholla on nyt kasassa tehopisteet 4+6=10.

Katso alta Ahon puheenvuoro.