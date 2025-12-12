Oliver Kapasen kausi on ollut menestys, ja nuori suomalainen saattaa nousta olympiakoneeseen helmikuussa.

Alkukauden suomalaiskomeetta NHL:ssä on ollut Montreal Canadiensin Oliver Kapanen. Kapanen on sarjan tulokkaista toisena maaleissa, sekä kuudes pisteissä. Kapanen pääsi yrittämään Pohjois-Amerikassa jo viime vuonna, mutta silloin 18 ottelua ennen Ruotsiin palaamista toi ainoastaan kaksi syöttöpistettä.

Kapanen kokee viime kauden peleistä olleen hyötyä läpimurtoa hakiessa.

– Nyt on mennyt hyvin ja olen päässyt pelaamaan hyvien ketjukavereiden kanssa.

Kapanen kokee kehittyneensä erityisesti kokonaisvaltaisessa pelissä.

– Opin viime vuonna Ruotsissa sitä aika hyvin, se oli vaativa sarja ja siellä ei helposti päässyt maalipaikoille.

Viime kaudella Kapanen pelasi Ruotsissa Timråssa Olli Jokisen valmentamassa joukkueessa.

Kapanen antaa kehuja myös ketjukavereilleen. Kapanen on pelannut koko kauden yhdessä venäläislupaus Ivan Demidovin kanssa. Demidov on kerännyt 29 otteluun 23 pistettä, kun Kapasella itsellään on yhtä moneen otteluun 15 pistettä.