Florida Panthersin Anton Lundell nousi joukkueensa suureksi sankariksi 4–3-vierasvoitossa Utahista.

Panthers liukeni toisen erän alussa 3–1-johtoon, mutta isännät raapivat lukemat tasoihin vielä saman kaksikymppisen aikana.

Kolmatta erää kuljettiin maaleitta aina päätösminuutille asti. Sitten Lundell astui valokeilaan.

Suomalainen oli aloitustilanteen jälkeen oikeassa paikassa ja kurotti taidokkaasti maalin kulmalta kiekkoon. Kumilaatta päätyi verkkoon 4–3-voittomaalin merkiksi vain 52 sekuntia ennen ottelun loppua.

Voit katsoa ratkaisumaalin pääkuvan videolta.

Eetu Luostarinen nappasi syöttöpisteen ratkaisuosumaan. Puolustaja Niko Mikkola puolestaan tarjoili maalisyötön toisessa erässä.

Lähes 20 minuuttia peliaikaa saanut Lundell on nyt kolmen ottelun pisteputkessa (2+1). Hän on tehtaillut 29 otteluun 8+15=23 pistettä.

Voitto on Floridalle kolmas peräjälkeen. Yskähdellen kauden avannut hallitseva Stanley Cup -mestari on itäisessä konferenssissa sijalla 13. Omassa divisioonassaan joukkue on kuudentena.