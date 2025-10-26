Jääkiekon NHL:ssä Colorado Avalanchen Artturi Lehkonen oli mainiossa vireessä joukkueen kohdatessa Boston Bruinsin. Suomalaisen maalit jäivät kuitenkin laihaksi lohduksi.
Colorado hävisi Bostonille 2–3 vieraissa. Coloradon molemmat maalit teki Artturi Lehkonen. TPS:n kasvatilla on nyt neljä maalia tehtynä tällä kaudella.
Bostonin suomalaispuolustaja Henri Jokiharju pelasi ottelussa lähes 18 minuuttia ja jäi pisteittä. Bostonin suomalaismaalivahti Joonas Korpisalo ei ollut pelivuorossa.
Coloradon toinen suomalaishyökkääjä Joel Kiviranta oli sivussa loukkaantumisen vuoksi.
Armia tehokkaana
Los Angeles Kingsin Joel Armia viimeisteli tehopisteet 1+1 joukkueen 4-5-jatkoaikatappiossa Nashville Predatorsille. Armia teki 2-2-tasoituksen ja merkkasi syöttöpisteen 3-2-johtomaaliin.