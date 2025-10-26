Jääkiekon NHL:ssä Dallas Starsin Miro Heiskanen ja Carolina Hurricanesin Sebastian Aho onnistuivat maalinteossa, kun joukkueet kohtasivat sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa.
Dallas Stars voitti Carolina Hurricanesin maalein 3–2. Ottelun alku oli Dallasille vaikea, sillä Carolina karkasi avauserässä 2–0-johtoon. Carolinan jälkimmäisen osuman viimeisteli Sebastian Aho, jolle maali oli kauden neljäs.
Dallasin takaa-ajo alkoi toisessa erässä, kun Miro Heiskanen viimeisteli kauden avausmaalinsa Esa Lindellin syötöstä. Heiskanen siirsi kiekon pienestä kulmasta maalille, jossa vastustajan Nikolaj Ehlers ohjasi sen omaan maaliinsa. Dallas nousi 2–2-tasoihin toisessa erässä, kun Sam Steel onnistui ylivoimalla. Steelin maaliin sai syöttöpisteen Mikko Rantanen.
Päätöserässä Heiskanen teki kauden toisen maalinsa, kun Dallas pelasi ylivoimalla. Heiskasen osumaan sai syöttöpisteen Rantanen, joka on tehnyt tällä kaudella pisteet 3+7.
Dallasin kärkisentteri Roope Hintz loukkaantui kolmannessa erässä ja jätti kaukalon. Hintz loukkasi itseään taklaustilanteessa, kun Carolinan Taylor Hall jysäytti suomalaishyökkääjään rajun niitin. Ottelun tuomarit pohtivat taklauksesta Hallille pelirangaistusta, mutta päätyivät kahden minuutin jäähyyn.
Nashville Predators voitti Los Angeles Kingsin 5–4 voittolaukauskilpailun päätteeksi. Nashvillen avainhahmoja oli maalivahti Juuse Saros, joka pysäytti ottelussa 37 laukausta.
Los Angelesin riveissä Joel Armia urakoi pisteet 1+1. Lisäksi Armia pääsi yrittämään voittolaukauskilpailussa, mutta ei onnistunut ohittamaan Sarosta. Sen sijaan Nashvillen Erik Haula onnistui voittolaukauskilpailussa.
Katso alta Heiskasen ja Ahon osumat.