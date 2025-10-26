Jääkiekon NHL:ssä Anaheim Ducksin Mikael Granlund joutui jättämään Tampa Bay Lightning -ottelun kesken loukkaantumisen takia.

Anaheim Ducks hävisi 3–4 Tampa Bay Lightningille vieraissa. Kalifornialaiset kokivat avauserässä ikävän takaiskun, kun kokenut suomalaishyökkääjä Mikael Granlund joutui jättämään kaukalon loukkaantumisen vuoksi. Anaheim kertoi viestipalvelu X:ssä, että Granlund sai ottelussa alavartalovamman.

Granlund pelasi ottelussa kuusi minuuttia ja laukoi kolmesti.

Tampa Bayn hyökkääjä Nikita Kutsheroville ottelu oli juhlapeli. Hän syötti kaksi maalia ja rikkoi tuhannen tehopisteen rajan. Kutsherov on tehnyt NHL:ssä nyt pisteet 359+642.

Kapanen syötti voittomaalin

Montreal Canadiens vieraili Tyynenmeren rannalla Vancouverissa ja haki 4–3-voiton. Montrealin voittomaalin syötti joukkueen hyökkääjä Oliver Kapanen. Suomalainen on tällä kaudella pelannut 10 ottelua ja tehnyt niissä pisteet 4+3.

Montrealin toinen suomalaishyökkääjä Patrik Laine oli loukkaantuneena sivussa. Lauantai-iltana Suomen aikaa kerrottiin, että Laine on käynyt leikkauksessa ja on useita kuukausia sivussa.

Vancouverin maalia Montreal-ottelussa vartioi Kevin Lankinen. Suomalainen torjui ottelussa 20 kertaa. Vancouverin toinen suomalaispelaaja Aatu Räty jäi ottelussa pisteittä.

Toronto kaatoi Buffalon