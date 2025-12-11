Seattle Kraken on voittanut jääkiekon NHL:ssä Los Angeles Kingsin jatkoajalla maalein 3–2. Suomalaishyökkääjä Eeli Tolvanen loisti ottelun ratkaisuhetkillä, kun hän syötti varsinaisen peliajan viimeisellä minuutilla Matty Beniersin tasoituksen ja jatkoajalla Vince Dunnin voittomaalin.
Lue myös: Anton Lundellilta huikea sankariteko
Ottelun kaikki viisi täysosumaa syntyivät erikoistilanteissa. Jared McCann vei Seattlen johtoon ylivoimalla toisessa erässä. Los Angelesin suomalaishyökkääjä Joel Armia syötti alivoimalla Alex Laferrieren 1–1-tasoituksen.
Kevin Fiala teki Los Angelesin johtomaalin ylivoimalla kolmannessa erässä, mutta Seattlen Beniers tasoitti ylivoimalla, kun varsinaista peliaikaa oli jäljellä 26 sekuntia. Jatkoajalla Tolvanen tarjoili tekopaikan Dunnille, jälleen ylivoimalla.