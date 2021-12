Saudi-Arabian GP:n topit ja flopit: Lewis Hamiltonin ja Max Verstappenin MM-taistelu sai irvokkaan sivumaun

TOPIT:

Lewis Hamilton

Valtteri Bottas

Esteban Ocon

Antonio Giovinazzi

VÄLIMALLIN PASSAT:

Max Verstappen

Jokainen F1-kuski ja jokainen F1-seuraaja tietää, miten aggressiivinen Max Verstappen on. Oli selvää, ettei Verstappen myy nahkaansa halvalla. Se nähtiin useaan otteeseen sunnuntain kisan aikana. Mutta menikö Verstappen liian pitkälle? Meni. Useaan otteeseen. Hän yliyritti. Verstappen tiedostaa sen, että hän on menettänyt otteensa MM-taistossa. Hamilton on tullut jo rinnalle. Nyt uhkakuvana on se, että Verstappen tekee jotain tyhmää päätöskisassa. Tasapisteissä hän kun on mestari.

FLOPIT:

Michael Masi feat. FIA:n orkesteri

Saudi-Arabian kisan hämmentävimmät vaiheet nähtiin, kun kansainvälisen autoliiton FIA:n kilpailujohtaja Michael Masi esitteli uuden ohjelmanumeron: Huutokauppakeisari Masi. Toivottavasti FIA-pomo on maksanut rojaltit Hirvaskankaan suuntaan. On käsittämätöntä, mille asteelle FIA:n toiminta on mennyt. Miten ihmeessä rangaistustilanteista voidaan käydä minkäänlaista tarjouskilpailua tai huutokauppaa? Miten se on mahdollista? Missä on päättäväinen, selkeä johtamislinja, jossa tuomariston sana on laki. Uusintalähtöjen välissä nähty selkkaus oli häpeätahra koko lajille. Koko mestaruustaisto sai irvokkaan sivumaun. Vaikka F1-sarjaa yritetään viihteellistää, jossain menee raja. FIA:n korttitalo huojuu Verstappenin, Hamiltonin, Red Bullin ja Mercedeksen nokittelun keskellä. Ja se on huolestuttavaa se. Nyt pitäisi määrittää selkeät raamit, joiden sisällä liikutaan. Ettei käy niin, että mestaruuden kohtalo ratkeaa ensi vuoden puolella valitustuomioistuimen päätöksellä.