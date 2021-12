Valtteri Bottakselle katkerasti taipunut ranskalaiskuski purki rajun pettymyksen autoonsa – "Turhauttavaa"

– Vaikeita fiiliksiä tällä hetkellä. Annoimme kaikkemme ja auto oli tänään erinomainen, mutta taistelemme aivan eri liigassa Mercedeksen kanssa. Kolmossijan häviäminen sekunninkymmenyksellä on kuitenkin turhauttavaa, Ocon summaa F1:n sivuilla.

Alpine on esiintynyt tällä kaudella pirteästi useampaan otteeseen. Ocon on iloinen, että talli on lupaavasti matkalla kohti kärkeä.