Britannian GP:n topit ja flopit: Silverstonen kisa tarjosi kaksi aivan uskomatonta piirrettä

TOPIT

Formula-autojen turvallisuus

Silverstonessa nähtiin sunnuntaina kaksikin isoa kolaria. Ensin F2-kisassa (lue) ja iltapäivällä kuninkuusluokassa. Eikä yksikään kuski saanut vakavia vammoja. Kansainvälinen autoliitto FIA on tehnyt uskomattoman hienoa työtä formula-autojen turvallisuuspuolella. Jos vielä ensihetkillä ihmeteltiin ja kyseenalaistettiin Halo-turvakaaria, se keskustelu on jäänyt historiaan. Halo on pelastanut jo useita ihmishenkiä viime vuosien aikana. Samaa saattoi sanoa sunnuntain haavereista. On aivan uskomatonta miten Alfa Romeon Guanyu Zhou ei loukkaantunut sen pahemmin ensimmäisen kierroksen kolarissa.