Saudi-Arabian GP:n topit ja flopit: Huima F1-kisa jäi historiaan täysin vääristä syistä – lajipomojen sopimattomat ulostulot poikivat paikallisilta vastareaktion

LUE MYÖS: Max Verstappen nousi jo Kimi Räikkösen rinnalle

Saudi-Arabian GP:n voittoon ajoi huiman taistelun päätteeksi Red Bullin Max Verstappen, joka ehti ruutulipulle vain puoli sekuntia ennen Ferrarin Charles Leclerciä. Carlos Sainz täydensi Ferrarin vahvan kokonaispanoksen kolmossijallaan, ja paalupaikalta startannut Red Bullin Sergio Pérez oli neljäs.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Alfa Romeon Valtteri Bottas joutui keskeyttämään teknisen vian vuoksi.

TOPIT

Ferrari vs. Red Bull

Formula ykkösten uudesta aikakaudesta on saatu maistaa vasta ensipuraisu, mutta se on toisaalta ollut sitäkin herkullisempi. Vaikka Mercedes on ainakin toistaiseksi pudonnut ulos voittotaisteluista, Ferrarin nousu takaisin huipulle piristää viime vuosina jo hieman ummehtunutta asetelmaa upealla tavalla. Varsinkin kun kärkitallien ykköstähtinä loistavat nuoret ikätoverukset Leclerc ja Verstappen, jotka ajoivat toisiaan vastaan kilpaa jo polvenkorkuisina. Näiden kahden huippukuljettajan yhteenotoista voi kehkeytyä vielä jotain todella suurta.

Sergio Pérez

Never give up. Tämä lause on viime vuosina yleensä yhdistetty Valtteri Bottakseen, mutta nyt se komeilee Pérezin kypärässä ja meksikolainen osoitti viisauden Saudi-Arabiassa toteen ajaessaan ensimmäisen kerran F1-urallaan paalulle. Péreziä oli tähän asti pidetty yhtenä sarjan parhaista kisakuskeista, mutta aika-ajoissa on ollut hieman hankalampaa. Ei ollut enää. Red Bullin uusi auto tuntuu sopivan edeltäjäänsä paremmin Pérezin käteen, ja tämä tietää tallin kannalta hyvää loppukautta ajatellen, kun molemmat kuljettajat pystyvät lyömään kapuloita vauhtinsa osoittaneiden Ferrareiden rattaisiin. Pérez löytyy nyt kahden F1-tilaston piikkipaikalta: hän ehti ajaa enemmän GP-startteja kuin kukaan muu sekä ennen ensimmäistä voittoaan että ennen ensimmäistä paalupaikkaansa.

Kevin Magnussen

Tanskalainen ihmemies teki sen taas. Viime kaudella sivussa F1-tositoimista ollut Magnussen ei antanut sen tosiasian häiritä, että hän oli yksi harvoista kuljettajista, jotka eivät olleet ennen perjantaita ajaneet kierrostakaan Jeddan vaativalla radalla. Kun tähän yhdistää vielä perjantain harjoituksissa teknisten ongelmien vuoksi erittäin vähäiseksi jääneet kierrokset, lauantain aika-ajojen kymmenes sija oli häkellyttävän kova suoritus. Sunnuntaina Magnussen pani vielä yhdellä paremmaksi ja kuittasi kaksi MM-pistettä. Uskomatonta mutta totta: Magnussen ohitti Haasillaan jopa itsensä Lewis Hamiltonin.

Autojen turvallisuus

Jeddan rata on paitsi äärimmäisen nopea myös äärimmäisen vaarallinen. Pienikin virhe voi aiheuttaa hirvittävää tuhoa, ja näin tapahtuikin lauantain aika-ajojen toisessa osiossa, kun Mick Schumacher ajoi seinään 260 kilometrin tuntivauhdista. Haas-tallin auto tuhoutui täysin, ja monet olivat huolissaan toista kauttaan ykkösissä ajavan Schumacherin puolesta. Schumacher tarkastettiin perusteellisesti kahteenkin otteeseen, mutta uskomatonta kyllä, hän selvisi käytännössä ilman minkäänlaisia vammoja. Nuori saksalainen oli itsekin ihmeissään, ja hän jakoikin vuolaat kiitokset kaikille niille, jotka ovat vuosien ja vuosikymmenten saatossa olleet tekemässä työtä autojen turvallisuuden eteen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

VÄLIMALLIN PASSAT

Valtteri Bottas

Bahrainissa komealla kuutossijalla Alfa Romeo -taipaleensa aloittanut Bottas oli tälläkin kertaa tukevasti pistetaistelussa mukana, kunnes hänen autonsa moottorilämpötilat nousivat liiaksi ja suomalainen joutui keskeyttämään viitisentoista kierrosta ennen ruutulippua. Kisa oli sujunut siihen saakka käytännössä virheettömästi, mutta aivan täysin tyytyväinen Bottaskaan ei voi viikonloppuunsa olla. Tallipäällikkö Frederic Vasseur olisi toivonut Bottakselta aika-ajoissa vielä hieman enemmän (8. sija), ja itse kilpailussa Bottas ilmoitti tiimiradiossa, että hänellä on takataskussa enemmän vauhtia kuin edellään ajaneilla Alpine-kuljettajilla, mutta ei pystynyt ulosmittaamaan tätä vauhtia. Jatkon kannalta kaikki näyttää kuitenkin äärimmäisen hyvältä. Bottas itse sanoi, että jos auto toimii hyvin Jeddassa, se toimii hyvin läpi kauden. Ja nyt se tuntui toimivan.

FLOPIT

Lewis Hamilton

Kaikkien aikojen paalupaikkakuningas joutui lauantain aika-ajojen jälkeen eriskummallisen kysymyksen eteen. Hamiltonilta kysyttiin, missä oli vika, kun meno ei näyttänyt lainkaan siltä, mitä Hamiltonilta on vuosien saatossa opittu odottamaan. Britti ei selitellyt vaan myönsi tehneensä itse virheen auton säätöjen kanssa. Vasta toista GP-viikonloppuaan uudessa tallissaan ajanut tallikaveri George Russell oli aika-ajoissa yli kuusi kymmenystä Hamiltonia nopeampi, ja Hamilton putosi jatkosta ensimmäisessä aika-ajo-osiossa ensimmäisen kerran yli neljään vuoteen. Lähtökohdat kisaan olivat heikon lähtöruudun takia suorastaan surkeat. Osittain lukuisista keskeytyksistä johtuen Hamilton onnistui lopulta nousemaan kymmenenneksi. Se ei 7-kertaiselle maailmanmestarille kuitenkaan riitä, varsinkaan kun Russell on samaan aikaan viides.

Nicholas Latifi

Kolmatta kauttaan Williamsilla ajava kanadalainen pääsi viime kaudella vähällä, kun lähtöruudukon surkeimman kuljettajan viittaa soviteltiin tämän tästä toisen niin sanotun maksukuskin Nikita Mazepinin hartioille. Venäläiskuljettaja on nyt poissa, joten katseet kohdistuvat entistä herkemmin Latifiin aina kun jotain sattuu. Ja Saudi-Arabiassa sattui. Latifi ajoi ensin ulos aika-ajojen avausosiossa ja jäi kierrosajan tehneistä kuljettajista viimeiseksi. Itse kilpailussa Latifin matkanteko päättyi seinään jo 15. kierroksella. Ei järin vahvaa tekemistä.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Aston Martin

Ja kanadalaisista puheen ollen. Lawrence Strollin omistaman Aston Martinin synkästi alkanut kausi ei varsinaisesti kääntynyt parempaan vielä Saudi-Arabiassakaan. Sebastian Vetteliä tuurannut Nico Hülkenberg jäi aika-ajoissa 18:nneksi, Lance Stroll 15:nneksi. Nämä sijat ovat jotain ihan muuta, mitä isoja satsauksia tehneessä tallissa on odotettu. Kilpailussa Hülkenberg ja Stroll nousivat muiden ongelmien myötä sijoille 12 ja 13, mutta pistetili on kahden ensimmäisen viikonlopun jälkeen yhä avaamatta. Vettel palannee toisen AMR22-auton rattiin kahden viikon kuluttua Australiassa, mutta edes nelinkertainen maailmanmestari ei pysty yksinään kuromaan umpeen sitä eroa, mikä Aston Martinilla on tällä hetkellä niihin sijoihin, joista talli haluaisi taistella´.