F1-tallipomot kertoivat, miten saudiviranomaiset vakuuttivat heidät GP-viikonlopun jatkamisesta: "Minulle se riittää vakuutukseksi"

Tallipäälliköt onnistuivat vakuuttamaan kuljettajansa siitä, että Jeddan rata on vastedeskin turvallinen paikka, 12 kilometrin päähän tehdystä ohjusiskusta huolimatta.

– Jos viranomaisten omat perheet ovat täällä ja he tuntevat olonsa turvalliseksi, minäkin voin tuntea oloni turvalliseksi. Minulle se riittää vakuutukseksi, Haas-pomo Günther Steiner sanoi Motorsportin mukaan.

– Tiedämme kaikki tekniset järjestelmät, jotka heillä on käytössä. He (viranomaiset) kertoivat hyvin uskottavasti, mitä heiltä löytyy. En osaa selittää teknisiä yksityiskohtia, koska en ole asiantuntija, mutta täällä on asioita, jotka suojelevat meitä.