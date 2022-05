Monacon GP:n topit ja flopit: Tämän paremmin Sergio Pérez ei olisi voinut pomojaan näpäyttää – Ferrari näyttää tekevän sen taas kerran ihan itse

Sateen sekoittama Monacon GP oli jotain ihan muuta, mitä ruhtinaskunnan kapeilla kaduilla on viime vuosina totuttu näkemään. Kyllä, ohittaminen radalla oli edelleen vaikeaa – jopa mahdotonta – mutta dramaattisia käänteitä riitti tästä huolimatta vähintäänkin yhden F1-osakilpailun tykötarpeiksi.

Voittoon Monacossa ajoi kolmosruudusta startannut Red Bullin Sergio Pérez ennen kakkosruudusta startannutta Ferrarin Carlos Sainzia ja nelosruudusta startannutta tallikaveriaan Max Verstappenia.

Paalupaikalta startannut Ferrarin Charles Leclerc jäi neljänneksi.

Verstappen ja Red Bull vankistivat MM-johtoaan niin kuljettajien kuin valmistajien MM-pisteissä.

TOPIT

Sergio Pérez

Viikko sitten Espanjassa Pérezin rooli Red Bullin kakkoskuskina ei jäänyt kenellekään epäselväksi, kun hänet ohjeistettiin antamaan tietä Verstappenille. Péreziä itseään tilanne sapetti, ja Red Bullin pilttuussa käytiinkin tämän jälkeen tiukkoja keskusteluita meksikolaisen asemasta tallissa. Väkevimmän statementin Pérez tarjosi kuitenkin radalla. Hän ei vain voittanut Monacon GP:tä vaan oli läpi viikonlopun huomattavasti Verstappenia edellä. Siinä sivussa hän tuli kukistaneeksi eronsa Verstappeniin nähden vain 15 pisteeseen. Red Bullilla ei ole tällaista tilannetta nähty sitten vuosien 2017–2018, kun tallin toista autoa ajoi Daniel Ricciardo. Tosin huvittavaa kyllä, Pérez taisi voittaa osaltaan siksi, että hän on Red Bullin kakkoskuljettaja. Hänet otettiin sunnuntaina ensimmäisenä varikolle, kuin syöttinä Leclercille. Toisaalta, Pérez itse ansaitsi paikkansa Verstappenin edellä. Yhtä kaikki oli Pérezin ja Red Bullin onni, että Ferrarin strategiatiimi oli Monacossa niin uninen.

Charles Leclerc

Kotimaisemissaan ajanut Leclerc ei tehnyt viikonloppuna mitään väärin. Tähän nähden neljäs sija on hämmentävän huono tulos. Se kertoo paitsi äärimmäisen tiukasta kilpailutilanteesta Ferrarin ja Red Bullin välillä myös siitä, miten pahasti Ferrari veti Monacossa vihkoon. No, positiivisen kautta: viime vuonna paalupaikan napannut Leclerc keskeytti jo ennen starttia, nyt hän pääsi sentään mukaan kilpailuun. Ehkä ensi vuonna on hänen vuoronsa. Siihen on vain Leclercin itsensä mielestä tuskastuttavan pitkä aika.

George Russell

Paljon tästä 24-vuotiaasta britistä on viime vuosina puhuttu, ja kauden seitsemän ensimmäisen osakilpailun jälkeen voi sanoa, että syystäkin. Ensimmäinen Mercedes-kausi ei ole ollut sellaista ilotulitusta kuin ennakkoon odotettiin, mutta tämä johtuu Mercedeksestä, ei Russellista, joka jatkoi Monacossa häkellyttävää putkeaan. Hän on yhä ainoa kuljettaja, joka on sijoittunut kauden kaikissa osakilpailuissa viiden parhaan joukkoon. On suorastaan uskomatonta, että Russell on Mercedeksen ongelmista huolimatta MM-pisteissä neljäntenä, vain 41 pisteen päässä sarjaa johtavasta Verstappenista. Vertailun vuoksi: Russellin edeltäjä Valtteri Bottas oli kahdella viime kaudella seitsemän osakilpailun jälkeen 50:n ja 60 pisteen päässä Lewis Hamiltonista, ja Bottas ja Hamilton ajoivat sentään samanlaisilla autoilla.

Ratavirkailijat

Tämä on parasta, mitä Monaco F1-sirkukselle tarjoaa, ja tästä sopisi aika monen muun radan ottaa mallia. Kun Monacossa sattuu ulosajo, kolari tai jotain muuta vastaavaa, rata on ajokunnossa hämmästyttävän nopeasti. Tämä nähtiin niin perjantain harjoituksissa kuin sunnuntain kilpailussa. Ricciardo ja Mick Schumacher ajoivat ulos vieläpä samassa mutkassa, eli nämä kiitokset voi kohdistaa kerralla ja suoraan mutkaan 15.

VÄLIMALLI

Valtteri Bottas

Alfa Romeon suomalaiskuljettajasta povattiin ennen viikonloppua jopa mahdollista jättiyllättäjää. Tallin C42-auto on muita kevyempi ja lyhyempi, ja se oli osoittanut ketteryytensä Barcelonan radan viimeisissä, Monacoa muistuttavissa mutkissa. Kaiken piti olla Monacoa ajatellen kunnossa. Alamäki kuitenkin alkoi heti ensimmäisissä harjoituksissa, kun Bottas sai moottorinsa MGU-K-yksikköön iskeneen vian vuoksi ajettua vain kaksi kierrosta. Kyseessä oli jo neljäs peräkkäinen GP-viikonloppu, kun Bottas ajautui perjantaina ongelmiin. Aika-ajoissa suomalainen jäi yllättäen vasta 12:nneksi, mutta teki kilpailussa takuuvarmaa työtä ja nousi sijalle yhdeksän. Ei ihan vihkoon, mutta paremminkin olisi voinut mennä. Plusmaininta ansiokkaasta somettamisesta punaisten lippujen aikana.

FLOPIT

Ferrari

Miten tämä voi olla vuodesta ja nyt jo vuosikymmenestä toiseen tätä? Juuri kun ajattelee, ettei Ferrari voisi enää enempää olla Ferrari, he tekevät sen ihan itse. Kun tallin kuljettajat starttaavat Monacon GP:hen ruuduista 1–2 ja ajavat ruutulipulle sijoilla 2 ja 4 – ajettuaan käytännössä täydellisen kilpailun radalla, jolla ei voi ohittaa – syyllistä ei tarvitse etsiä kovin kaukaa. Pahempaa varikkomuurin epäonnistumista on vaikea kuvitella. Vaihtoehdot Leclercin ensimmäisen varikkokäynnin kohdalla olivat yksinkertaiset: joko Leclerciä pidetään radalla niin kauan, että hänelle voisi vaihtaa kuivan kelin renkaat, tai sitten hänet otettaisiiin sisään kierros Pérezin jälkeen. Ferrari ei tehnyt kumpaakaan, tunnetuin seurauksin. Kun Leclerc johti kuljettajien MM-sarjaa kolmen osakilpailun jälkeen 34 pisteellä ja Ferrari valmistajien MM-sarjaa 39 pisteellä, allekirjoittanut veisteli tällä palstalla kieli poskessa, että "tätä mahdollisuutta ei taida tyriä edes Ferrari". No, niin.

Kilpailunjohto

Uusiksi kilpailunjohtajiksi täksi kaudeksi nimitetyt Niels Wittich ja Eduardo Freitas saivat aloittaa pestinsä siinä mielessä kiitollisesta tilanteesta, että edeltäjäänsä Michael Masia huonommin kaksikko ei kerta kaikkiaan voisi enää vetää. Mutta eipä se Monacossa työvuorossa olleella Freitasilla silti ihan putkeen mennyt. Kilpailun alla iskeneet sadekuurot tuntuivat yllättäneen portugalilaisen housut kintuissa, ja kuljettaja toisensa jälkeen – asiantuntijoista puhumattakaan – ihmetteli, miksei kilpailua vain aloitettu ja miksi se lopulta aloitettiin turva-auton perästä sadekelin renkailla. Varmuuden vuoksi, kuulemma. Ensimmäiset punaiset liput olivat olosuhteiden takia paikallaan, mutta kilpailun jatkumista piti niiden jälkeen odottaa taas aivan liian kauan.

– Tämä on F1. Tämän kuuluukin olla vaikeaa, Sky Sportsin asiantuntijana toimiva ex-kuljettaja Martin Brundle ihmetteli.

Samanlaista ihmettelyä aiheutti se, ettei kilpailua aloitettu Schumacherin ulosajon jälkeen tulleiden toisten punaisten lippujen jälkeen lähtöruudukosta.

Daniel Ricciardo

Ei, ei ja vielä kerran ei. Ricciardoa pidettiin vielä muutama vuosi sitten sarjan parhaimpiin lukeutuvana kuljettajana, mutta nyt varikolla puhutaan jo siitä, saako hän edes ajaa sopimuskauttaan loppuun McLarenilla. Ricciardo on jäänyt tällä kaudella rumasti tallikaverinsa Lando Norrisin jalkoihin, eikä tämä asetelma muuttunut Monacossa miksikään. Toisissa harjoituksissa Ricciardo ajoi uima-altaalla rajusti seinään, kilpailussa jälki ei ollut kovin paljon kauniimpaa, vaikka hän ruutulipulle asti pääsikin. Norris oli kuudes ja ajoi kisan nopeimman kierroksen, Ricciardon sijoitus oli vasta 13:s. Ei ihan sitä, mitä Ricciardolta odotetaan ja mistä hänelle maksetaan – ja epäilemättä melko sievoisesti maksetaankin.

Nicholas Latifi